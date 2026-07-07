Krishna River Flood : कोल्हापूर-सांगलीत मुसळधार! नृसिंहवाडीतील दत्त मंदिर परिसरात पूरस्थिती; पाहा यंदाचा पहिला 'दक्षिण द्वार सोहळा', भाविकांची अलोट गर्दी

Narsinhwadi Datta Temple Krishna River flood : कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे कृष्णा नदीच्या पाणीपातळीत झपाट्याने वाढ झाली असून नृसिंहवाडी येथील श्री दत्त मंदिर परिसरात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. नदीने यंदाही पात्र सोडल्याने मंगळवारी (ता. ७) पहाटे पारंपरिक ‘दक्षिण द्वार’ सोहळा भक्तिमय वातावरणात (Dakshin Dwar Sohala at Narsinhwadi) संपन्न झाला..सोमवारी सायंकाळपासूनच कृष्णा नदीचे पाणी मंदिर परिसरात शिरू लागले होते. रात्रभर पाणीपातळीत सातत्याने वाढ झाल्याने दत्तभक्तांमध्ये दक्षिण द्वार सोहळ्याची उत्सुकता वाढली होती. पहाटे हा धार्मिक सोहळा पार पडताच पवित्र स्नानासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली. विशेषतः महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती..दक्षिण द्वार सोहळ्याची माहिती परिसरात पसरताच सांगली, कोल्हापूर, शिरोळ, इचलकरंजी तसेच आसपासच्या भागांतून हजारो भाविक नृसिंहवाडीत दाखल झाले. पहाटेपासूनच मंदिर परिसरात दर्शनासाठी रांगा लागल्या असून ‘श्री गुरुदेव दत्त’च्या जयघोषाने संपूर्ण परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघाला..Kolhapur Rain Update : कोल्हापूर जिल्ह्यातील तब्बल 44 बंधारे पाण्याखाली, 3 मुख्य राज्य महामार्ग बंद; 'पंचगंगा' इशारा पातळीच्या अगदी जवळ, गगनबावड्यात 101 मिमी पाऊस.दरम्यान, वाढत्या पाणीपातळीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी आणि भाविकांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन मंदिर प्रशासनाने केले आहे. पूरस्थिती लक्षात घेऊन सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्याची माहितीही प्रशासनाकडून देण्यात आली..Koyna Dam Update : कोयना धरणात प्रतिसेकंद 93 हजार क्युसेकपेक्षा जास्त पाण्याची आवक, 8.3 TMC ने पाणीसाठा वाढला; महाबळेश्वरात सर्वाधिक 400 MM पाऊस, नवजामध्ये किती?.मंदिर प्रशासनाकडून विशेष खबरदारीभाविकांची वाढती गर्दी आणि नदीच्या वाढत्या पाण्याचा विचार करून श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी दत्त देवस्थानतर्फे अतिरिक्त सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच श्रींची उत्सवमूर्ती दर्शनासाठी प.पू. श्री नारायण स्वामी मंदिरात ठेवण्यात आली आहे. मंदिर परिसरात आकर्षक फुलांची सजावट करण्यात आल्याने धार्मिक वातावरण अधिक खुलून दिसत आहे. वाढते नदीपात्र, भाविकांची सुरक्षितता आणि सुरळीत दर्शन व्यवस्था या तिन्ही बाबींवर मंदिर प्रशासनाकडून विशेष लक्ष ठेवण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.