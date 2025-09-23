Navratri In Kolhapur : श्री. अंबाबाईची पूजा कमलालक्ष्मी रुपात, कसा असतो कोल्हापूरचा नवरात्रोत्स? रोज रात्री पालखी सोहळा...

मंदिरात रात्री पालखी सोहळादर्शन मंडपासह प्रमुख चौकात अंबाबाईचे लाईव्ह दर्शन, मंदिरात रात्री पालखी सोहळ्यालाही गर्दीभाविकांना सुविधाविविध सेवाभावी संस्थांकडून भाविकांना सुविधा, चारही प्रवेशद्वारांवर सुरक्षेसाठी व्यवस्था१ लाखांहून अधिका भाविकपारंपरिक उत्साहात घरोघरी घटस्थापना सोंगी भजन, दांडियासह सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल, पहिल्या दिवशी दर्शन घेणारे भाविक, एक लाख अठरा हजार चारशे सतरा.Kolhapur Ambabai Mandir : दुष्ट प्रवृत्तींचा संहार करून भक्तांवर आपली कृपादृष्टी ठेवणारी आदिमाया, आदिशक्ती करवीर निवासिनी श्री अंबाबाईच्या शारदीय नवरात्रोत्सवाला आजपासून मंगलमय वातावरणात प्रारंभ झाला. सकाळी साडेआठच्या सुमारास तोफेची सलामी देऊन मंदिरात घटस्थापना झाली आणि उत्सवाला प्रारंभ झाला. पहिल्या दिवशी महाविद्या श्रीकमलालक्ष्मी माता रूपात देवीची सालंकृत बैठी पूजा बांधण्यात आली होती. संपूर्ण मंदिर पाने, फुले आणि फळांनी सजविण्यात आल्याने भाविकांना एक वेगळीच अनुभूती मिळाली..महाविद्या श्री कमलालक्ष्मी सुवर्णाप्रमाणे तेजस्वी कांती - वर्ण असून, ही देवी दिव्य अलंकाराने तेजस्वी व अनुपम सुंदर दिसत आहे. तिने दोन्ही हातात कमळ धारण केले असून, खालील दोन्ही हात वरदायक व अभयकर आहेत. ही कमळात बसली असून, हत्तींनी वेष्टिलेली आहे. ही दशमहाविद्यातील दहावी देवता आहे. हिचा सदाशिव नारायण महाविष्णू असून, ही श्रीकुलातील देवी दक्षिणाम्नायपीठस्था आहे. ही कमला ज्यावेळी प्रकटली तेव्हा तिच्या तेजाने चराचर दीप्तिमान झाला, सर्व दिशा, देवता आनंदीत झाले. चार हत्तींनी तिला अमृत भरलेल्या सुवर्ण घटांनी स्नान घातले.अंबाबाई मंदिरात रात्री पालखी सोहळा झाला. कलश आकारात फुलांनी सजविलेल्या पालखीचे पूजन आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या हस्ते झाले..दरम्यान, ऐतिहासिक भवानी मंडपातील तुळजाभवानी मंदिरासह शहरातील नवदुर्गा मंदिरातही पारंपरिक उत्साहात घटस्थापना होऊन नवरात्रोत्सवाला प्रारंभ झाला. तुळजाभवानी मंदिरात माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती, युवराज्ञी संयोगिताराजे छत्रपती, मालोजीराजे छत्रपती, मधुरिमाराजे छत्रपती व यशराजे छत्रपती यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घटस्थापना झाली. तुळजाभवानीची पहिल्या दिवशी धान्याच्या सुगीची खडी पूजा बांधण्यात आली..Kolhapur News: 'सामना दुबईत, जल्लोष काेल्हापूरातील शिवाजी चौकात'; हातात तिरंगा घेऊन पाकिस्तानवरील विजयाचा आनंदोत्सव...सांस्कृतिक कार्यक्रमांना प्रतिसाद अंबाबाई मंदिरात आज सकाळी सहा ते सात या वेळेत वेदा सोनुले-झुरळे यांचे ललितसहस्रनाम, सात वाजता जगदीश गुळवणी यांचे श्रीसुक्त पठण झाले. यानंतर झालेल्या माऊली महिला भजनी मंडळ, गजानन महाराज महिला भजनी मंडळ, विठ्ठल पंथी महिला भजनी मंडळ, श्रीदत्त महिला भारूड भजनी मंडळ, साई महिला भजनी मंडळ, दत्त प्रासादिक महिला भजनी मंडळ, हनुमान सेवा भजनी मंडळ यांनी गायन सेवा प्रदान केली. तसेच प्रकृती दीक्षित यांचे भरतनाट्यम, स्वरस्वामी प्रस्तुत सलाम महाराष्ट्र व अनघा सुखटणकर यांचे सीतारवादन व तबलावादन झाले. या सांस्कृतिक कार्यक्रमांना भाविकांचा प्रतिसाद मिळाला..देवीच्या पूजेचे महत्त्व ‘स्पीकर’वरूनमंदिरात देवीचे दर्शन घेणाऱ्या भाविकांना देवीच्या पूजेचे महत्त्व कळावे, यासाठी यंदा पहिल्यांदाच पूजेचे स्वरूप, इतिहास व फळ मंदिर परिसरात उभारण्यात आलेल्या साऊंड अँण्ड लाईट पोलवरून सांगण्यात येत होते. श्रीपूजक मंडळाने रोजच्या पूजेची, मंदिरात दर्शनाला येणाऱ्या भाविकांना माहिती व्हावी, यासाठी पूजेचे ऑडिओ केले आहेत. देवस्थान समितीच्या सहकार्याने ते मंदिरासभोवती असलेल्या लाऊड स्पीकर सिस्टीमवरून प्रसारित करण्यात येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.