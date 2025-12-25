Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत ‘राष्ट्रवादी’ची धाकधूक वाढली; कॉंग्रेसच्या निर्णयाकडे साऱ्यांचे लक्ष

कोल्हापूर : महापालिकेच्या जागा वाटपाबाबत कॉंग्रेसच्या निर्णयाची राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला प्रतीक्षा लागली आहे. या निर्णयानंतरच ‘राष्ट्रवादी’ची पुढील दिशा ठरणार आहे. ‘इंडिया आघाडीतून महापालिकेच्या निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे आम्ही अगदी सुरुवातीपासून ठरविले आहे. .त्यात आमच्या पक्षाला किमान सोळा जागा मिळाल्या पाहिजेत, असा प्रस्ताव आमदार सतेज पाटील यांच्याकडे आम्ही मांडला असून, त्याबाबत त्यांच्याशी चर्चादेखील केली आहे. एकूण जागा वाटपाची स्थिती लक्षात घेऊन आम्ही मागणी केलेल्या जागांबाबत काही थोड्या प्रमाणात तडजोड करण्याची तयारी दर्शविली आहे. .Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिकेसाठी राष्ट्रवादीचा ठाम दावा; ‘२१ जागांशिवाय तडजोड नाही’ असा स्पष्ट संदेश.त्याबाबतचा प्रस्तावही आमदार पाटील यांना दिला असल्याचे ‘राष्ट्रवादी’चे जिल्हाध्यक्ष व्ही. बी. पाटील यांनी सांगितले. ‘पक्षाला सन्मानजनक जागा मिळत नसतील, तर पुढील दिशा ठरविण्याबाबत पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि इच्छुक उमेदवारांसमवेत आज चर्चा केली. .त्यात कॉंग्रेसला यापूर्वी लोकसभा, विधानसभेत आमच्या पक्षाने भक्कम साथ दिली आहे. त्याचा विचार करून आम्हाला सन्मानजनक जागा द्याव्यात. त्याबाबत कॉंग्रेसचा जो निर्णय होईल. त्यावर पुढील दिशा ठरविण्याचा आम्ही निर्णय घेतला असल्याचेही जिल्हाध्यक्ष पाटील यांनी सांगितले. या बैठकीस ‘राष्ट्रवादी’चे शहराध्यक्ष आर. के. पोवार, कार्याध्यक्ष ॲड. अनिल घाटगे, आदी उपस्थित होते. .Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिकेत ठाकरे सेनेची एन्ट्री निश्चित! सात जागांवर शिक्कामोर्तब, उर्वरित जागांसाठी शेवटची रणधुमाळी.आम्ही रिंगणात उतरणारचबैठकीत ‘कॉंग्रेसच्या निर्णयानंतर आपल्या पक्षाचा जो काही निर्णय होईल, तो आम्हाला मान्य आहे. आम्ही आमच्या कामाच्या जीवावर पक्षाच्या माध्यमातून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहोत’, असे अधिकतर इच्छुक उमेदवारांनी सांगितले. त्यावर आघाडीतील जागा वाटपाचा निर्णय होईपर्यंत अपक्ष म्हणून अर्ज भरून ठेवा’, अशी सूचना या इच्छुकांना केली असल्याचे ॲड. घाटगे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.