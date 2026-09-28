Kolhapur Politics: ठरावदारांच्या ओळख परेडवरून राडा; मंत्र्यांसमोरच वादावादी; राष्ट्रवादी-भाजप कार्यकर्ते धावले अंगावर

कोल्हापूर: ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीसाठी महायुतीत सुरू असलेला कुणाकडे किती ठराव?, हा वाद आज थेट अर्वाच्य शिवीगाळ आणि एकमेकांच्या अंगावर धावून जाण्यापर्यंत पोहोचला. गडहिंग्लजमधील काही ठरावदारांच्या नावांवर राष्ट्रवादीचा हक्क सांगणारे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सतीश पाटील यांच्या अंगावरच भाजपचे कार्यकर्ते शिवीगाळ करत धावून गेले..Pune Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी बातमी! दिवाळीपूर्वी रेल्वेचा मोठा निर्णय; पुणे-हडपसरहून अमरावती, गाझीपूर, गोरखपूरसाठी विशेष गाड्या.मंत्री चंद्रकांत पाटील व खासदार धनंजय महाडिक यांच्यासमोरच घडलेल्या या प्रकाराने भाजप कार्यालयात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीसाठी महायुतीत ज्यांच्याकडे ठराव जास्त त्यानुसार पक्षांना जागा वाटपाचे सूत्र ठरले आहे; पण गडहिंग्लज, आजरा, चंदगड, हातकणंगले तालुक्यांतून दाखल ठरावांवरून भाजप-राष्ट्रवादीत दावे-प्रतिदावे आहेत. त्यामुळे यादी घेऊन ठरावदार कुणाचा याची खात्री करण्याचे आज ठरले होते. या बैठकीला तीन तालुक्यांतील राष्ट्रवादी व भाजपच्या प्रमुख नेत्यांना बोलावले होते. .बैठकीला भाजपकडून मंत्री पाटील, खासदार महाडिक, आमदार अमल महाडिक, माजी संचालिका शौमिका महाडिक, जिल्हाध्यक्ष नाथाजी पाटील, गडहिंग्लज तालुक्यातून स्वाती कोरी, प्रकाश चव्हाण, सोमगोंडा ओरबाळे, शिवशंकर हत्तरकी आदी उपस्थित होते; तर राष्ट्रवादीकडून माजी आमदार के. पी. पाटील, जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर, जिल्हा बँकेचे संचालक सुधीर देसाई, सतीश पाटील उपस्थित होते. तालुकानिहाय ठरावदारांची ओळख परेड सुरू होती. यावेळी गडहिंग्लज तालुक्यातील एका ठरावदाराचे नाव घेतल्यानंतर सतीश पाटील यांनी ज्यांचे नाव आहे, तो हा नाही, असे सांगताच ‘तू सांगणारा कोण?’, असे म्हणत तालुक्यातील भाजपचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले..त्यांनी थेट पाटील यांच्या अंगावर धावून जात अर्वाच्य शिवीगाळ केली. अचानक घडलेल्या या प्रकाराने मंत्री पाटील व महाडिक यांच्यासह दोन्ही पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते अवाक् झाले. त्यांनी कार्यकर्ते व सतीश पाटील यांना शांत राहण्याचे आवाहन केले; पण तरीही गोंधळ सुरूच राहिल्याने तणावात भर पडली. कोरी, चव्हाण, हत्तरकी यांनी तर सतीश पाटील यांना धारेवर धरत त्यांना स्टेजवरून खाली जाण्यास सांगितले. त्यामुळे तणाव आणखीच वाढला..Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता.शौमिका महाडिक आक्रमकबैठकीत झालेल्या वादावादीनंतर शौमिका महाडिकही चांगल्याच आक्रमक झाल्या. त्यांनी सतीश पाटील यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. मंत्री पाटील व खासदार महाडिक त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न करत होते; पण त्या कुणाचेही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हत्या. त्यावरून मंत्री पाटील नाराज झाले. शेवटी आमदार महाडिक यांनी शौमिका यांना बैठकीतून वाहनात बसवून शाहूपुरी कार्यालयात पाठवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.