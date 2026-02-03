कोल्हापूर

Hasan Mushrif : दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रीकरणाबाबत हसन मुश्रीफ स्पष्टच म्हणाले...

Ajit Pawar Sharad Pawar Merger : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या एकत्रीकरणावर हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. राजकीय वर्तुळात या वक्तव्याची चर्चा सुरू आहे.
NCP Ajit Pawar Sharad Pawar reunification update

NCP Ajit Pawar Sharad Pawar reunification update

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Hasan Mushrif Said On NCP Merger : ‘दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रीकरणाबाबत दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांमध्ये संयुक्तपणे कोणतीही चर्चा झालेली नाही हे वास्तव आहे; परंतु कदाचित जिल्हा परिषद निवडणुका झाल्यावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार पक्षाच्या नेत्यांच्या मनात एकत्र यायची इच्छा असल्यास आम्ही नकार देऊ शकत नाही’, असे स्पष्टीकरण वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज येथे प्रसिद्धी माध्यमांनी बोलताना येथे दिले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Ajit Pawar
NCP
Hasan Mushrif
ncp leader
political news kolhapur
ncp mla
kolhapur city
NCP internal dynamics

Related Stories

No stories found.