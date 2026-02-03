Hasan Mushrif : दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रीकरणाबाबत हसन मुश्रीफ स्पष्टच म्हणाले...

Hasan Mushrif Said On NCP Merger : ‘दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रीकरणाबाबत दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांमध्ये संयुक्तपणे कोणतीही चर्चा झालेली नाही हे वास्तव आहे; परंतु कदाचित जिल्हा परिषद निवडणुका झाल्यावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार पक्षाच्या नेत्यांच्या मनात एकत्र यायची इच्छा असल्यास आम्ही नकार देऊ शकत नाही’, असे स्पष्टीकरण वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज येथे प्रसिद्धी माध्यमांनी बोलताना येथे दिले..दरम्यान, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या स्वतःचे डोंगराएवढे दु:ख बाजूला ठेवून आमच्यासह कार्यकर्त्यांना आधार देण्यासाठी पुढे आल्या, याबद्दल त्यांचे आभारी आहोत, अशी कृतज्ञताही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अस्थिकलश आज मार्केट यार्ड येथील पक्ष कार्यालयात आला. यावेळी त्याचे दर्शन घेतल्यानंतर मुश्रीफ यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधला..ते म्हणाले, ‘विमान अपघातात अजित पवार यांचे निधन झाल्याची बातमी कळताच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. यामुळे आम्ही सर्वजण पोरके झालो. त्यांच्या निधनाने मोठी पोकळी निर्माण झाली असून, ती आयुष्यात भरून निघणार नाही. पतींच्या निधनानंतर आपले दु:ख बाजूला ठेवून चौथ्या दिवशी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बाहेर पडल्या आहेत. स्वतःचे डोंगराएवढे दु:ख बाजूला सारून त्या आम्हाला आधार देण्यासाठी येत आहेत, हे महत्त्वाचे आहे..Hasan Mushrif : विनय पाटील हा हाडाचा कार्यकर्ता; लोकगंगेला आलेल्या महापुरातून विजय स्पष्ट – हसन मुश्रीफ .‘उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पक्ष एकसंध ठेवणे, विस्तार करणे, कार्यकर्त्यांना आधार देणे, पोरकेपणाची जाणीव न होऊ देणे यासाठी सुरू केलेल्या कामाबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. त्यांनी आपल्या कामाची सुरुवात केली आहे. अजित पवार यांनी विकासाची दृष्टी ठेवून कोल्हापुरसाठी भरपूर केले आहे. त्यांच्या निधनाने सर्व महाराष्ट्र सुन्न झाला आहे. प्रत्येकाला आपल्याच घरातील कोणी तरी गेल्यासारखे वाटत आहे’, असेही ते म्हणाले..मंत्री चंद्रकांत पाटील - क्षीरसागर महापालिकेत योग्य न्याय देतील‘कोल्हापूर महापालिकेत आमची शक्ती जरी कमी असली, तरी जे योग्य आहे ते मिळालेच पाहिजे. यापूर्वी आम्ही स्वतंत्र निवडणूक लढवून नंतर पदे वाटून घेत होतो. परंतु, यावेळी आम्ही एकसंधपणे लढून जिंकलो आहे. आमच्या पक्षाच्या प्रचाराचा महायुतीला मोठा फायदा झाला आहे. पदांसंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील व आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्याशी चर्चा झाली आहे. त्यांच्याकडून योग्य न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच महापौर किती कालावधीचा आहे, यापेक्षा प्रशासन व तिन्ही पक्षांना एकसंध ठेवून काम करण्याला महत्त्व दिले जाईल. खुर्चीवर कोण बसतेय किंवा नाही याला आपण महत्त्व देत नाही’, असेही मुश्रीफ म्हणाले..दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांकडून चर्चा नाहीमुश्रीफ म्हणाले, ‘ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी भाजपबरोबर जाण्याचा प्रश्नच नाही, असा खुलासा यापूर्वीच केला आहे. त्याला जोडूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत भाजपबरोबर बोलणी झाली नसल्याचे सांगितले आहे. याबाबत महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकीवेळी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा झाली होती. त्यामुळे घड्याळ किंवा तुतारी यापैकी कोणत्याही चिन्हावर लढा, असा संदेश त्यांनी दिला होता. तसेच माजी मंत्री जयंत पाटील यांच्याबरोबर माझी चर्चा झाली होती. त्यात त्यांनी अजित पवारांशी चर्चा झाल्याचे सांगितले होते. परंतु, दोन्हीकडील नेत्यांमध्ये संयुक्तपणे कोणतीही चर्चा झालेली नाही हे वास्तव आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.