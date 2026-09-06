कोल्हापूर

Kolhapur Politics: गोकुळ’साठी राष्ट्रवादीची रणनीती ठरली; महायुती म्हणून लढणार, निवडणूक कार्यक्रमाच्या तारखेकडे लक्ष

Gokul Election NCP And Mahayuti Set Strategy To Contest Together: गोकुळ दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाची महायुतीसोबत लढण्याची रणनीती ठरली; तालुका पातळीवरील दौरे, सभासद संपर्क आणि पॅनेल रचनेवर गुप्त बैठकीत चर्चा
Gokul Election Strategy NCP And Mahayuti Prepare To Contest Together Election Programme Date Expected Soon

Gokul Election Strategy NCP And Mahayuti Prepare To Contest Together Election Programme Date Expected Soon

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत राष्ट्रवादी अजित पवार गट म्हणून काय भूमिका राहील याबाबत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज सायंकाळी विशेष बैठक घेतली. यामध्ये राष्ट्रवादीची रणनीती ठरविण्यात आली. याचसोबत तालुका पातळीवरील संपर्क वाढविण्यासाठीच्या सूचना देण्यात आल्याचे समजते. येथे महायुती म्हणून गोकुळमध्ये सामोरे जाताना काय दक्षता घ्यायची याबाबतही चर्चा झाल्याचे समजते.

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