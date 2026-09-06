Kolhapur Politics: गोकुळ’साठी राष्ट्रवादीची रणनीती ठरली; महायुती म्हणून लढणार, निवडणूक कार्यक्रमाच्या तारखेकडे लक्ष

कोल्हापूर: गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत राष्ट्रवादी अजित पवार गट म्हणून काय भूमिका राहील याबाबत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज सायंकाळी विशेष बैठक घेतली. यामध्ये राष्ट्रवादीची रणनीती ठरविण्यात आली. याचसोबत तालुका पातळीवरील संपर्क वाढविण्यासाठीच्या सूचना देण्यात आल्याचे समजते. येथे महायुती म्हणून गोकुळमध्ये सामोरे जाताना काय दक्षता घ्यायची याबाबतही चर्चा झाल्याचे समजते..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...दरम्यान, निवडणूक निर्णय अधिकारी केव्हा नेमले जातील, प्रत्यक्षात निवडणूक, कार्यक्रम केव्हा सुरू होईल, याबाबत सभासद दूध संस्थांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. तालुका पातळीवर दौरे सुरू झाले असून, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि जनसुराज्य शक्तीपक्षाचे माजी संचालक एकत्रित सभासदांना भेटत आहेत. हेच दौरे वाढविण्याच्याही सूचना आजच्या राष्ट्रवादीच्या बैठकीत दिल्याचेही समजते. जिल्हा दूध संघाच्या निवडणुकीत संस्थांना मतदार यादीत घेण्यासाठी अनेक अडथळे पार करावे लागले. .यामध्ये राष्ट्रवादीसह माजी अध्यक्ष आणि माजी संचालकांचा मोठा वाटा आहे. आजपर्यंतची लढाई जिंकली आहे. आता पुढे महायुती म्हणून निवडणूक लढविण्यात येणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री यांच्याकडून जे मार्गदर्शन मिळाले त्यापद्धतीने पॅनेल करावे लागणार असल्याचीही चर्चा येथे झाल्याचे समजते. तसेच पॅनेलमध्ये राष्ट्रवादीचे किती संचालक असतील, कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळतील याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. तसेच सध्या १६ संस्थाना अद्यापही अंतिम मतदार यादीत स्थान मिळालेले नाही. .त्यामुळे त्यांना स्थान देण्यासाठी न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहिली जात आहे. आवश्यकता भासल्यास त्यांच्यासाठी पुन्हा न्यायालयात जाण्याची तयारी ठेवावी लागेल असेही काहींनी सांगितल्याचे समजते. केवळ बारा ते पंधरा प्रमुखांची ही बैठक झाली. कोल्हापूर शहरातील एका मुख्य चौकातील शासकीय कार्यालयात सायंकाळी ही बैठक घेण्यात आली. याबाबत मंत्री मुश्रीफ यांच्याकडून अधिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा संपर्क होऊ शकला नाही..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.\rसभासदांच्या भेटी घेण्याचा सपाटा सध्या माजी संचालकांनी गटागटाने सर्व तालुक्यातील सभासदांच्या भेटी घेण्याचा सपाटा लावला आहे. याचवेळी आमदार सतेज पाटील यांच्याकडूनही तालुकानिहाय बैठका घेण्यात येत आहेत. दूध संस्था सभासदांकडूनही निवडणुकीबाबत उत्सुकता दाखविली जात आहे. साधारण पुढील आठवड्यात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने पॅनेल आणि इच्छुक उमेदवार यांच्यात चुरस दिसून येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.