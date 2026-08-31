NEET PG Exam 2026: नीट-पीजीचा पेपर गेला बरा जिल्ह्यातील चार केंद्रांवर परीक्षा; एक हजार परीक्षार्थी

कोल्हापूर: पेपर बरा गेला, ५० टक्के प्रश्नांची काठिण्यपातळी अधिक होती, अशा प्रतिक्रिया आज नीट-पीजीच्या परीक्षार्थींनी व्यक्त केल्या. कोल्हापूर जिल्ह्यातील चार केंद्रांवर सुमारे एक हजार विद्यार्थ्यांनी संगणक आधारित (सीबीटी) पद्धतीने परीक्षा दिली. .पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पातळीवर घेतलेल्या नीट-पीजी परीक्षेसाठी सायबर इन्स्टिट्यूट, प्रयाग चिखली, शिये, डीकेटीई इचलकरंजी येथे परीक्षा केंद्र होते..Koyna Dam 104.28 TMC Water Storage : कोयना धरण 100 टक्के भरण्याच्या मार्गावर! फक्त 0.97 TMC पाण्याची गरज; पायथा वीजगृहातून 1 हजार 50 क्युसेक विसर्ग सुरू.प्रवेशपत्र व ओळखपत्राची तपासणी, बायोमेट्रिक पडताळणी, सीसीटीव्ही कॅमेराची नजर अशा बहुस्तरीय सुरक्षेतून तपासणी करून परीक्षार्थींना केंद्रात सोडले. सकाळी सातपासून परीक्षार्थी केंद्राच्या परिसरात येत होते..सकाळी नऊ ते दुपारी साडेबारा या एकाच सत्रात परीक्षा झाली. दरम्यान, पेपर चांगला होता. मला बरा गेला. मेडिसिन आणि अंतिम वर्षातील प्रश्नांची संख्या जादा होती, अशी प्रतिक्रिया परीक्षार्थी यश चव्हाण याने व्यक्त केली..Kolhapur ZP Teacher Recruitment: जिल्हा परिषदेच्या शाळांत ४४५ नवीन शिक्षक रुजू होणार.यंदा प्रश्नांची संख्या कमीया वर्षी परीक्षेत प्रश्नांची संख्या कमी केली. मागील वर्षीच्या दोनशे प्रश्नांऐवजी या वर्षी १८० प्रश्न विचारले. पेपर सर्वसाधारणपणे चांगला होता. काठिण्यपातळी साधारण ५० टक्क्यांच्या आसपास होती. चांगली तयारी केलेल्या विद्यार्थ्यांना पेपर ठीक गेला असल्याचे इचलकरंजीतील पालक शिक्षक संघाचे राजेंद्र निंबाळकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.