Kolhapur Mumbai Duronto Express : कोल्हापूरहून मुंबईला जाणाऱ्या प्रवाशांना आणखी एक रेल्वे मंजूर, दुरांतो एक्स्प्रेस होणार सुरू

New Train From Kolhapur To Mumbai : रेल्वे बोर्डाने बंगळूर, मुंबई ते बंगळूर मार्गावर दुरांतो एक्स्प्रेस सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे छत्रपती शाहू टर्मिनसकडून मुंबईकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना आरक्षणासाठी बुकिंगचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध झाला आहे..दुरांतो एक्स्प्रेस तुमकूर, दावणगिरी, हुबळी, बेळगावी, मिरज, पुणे मार्गे मुंबईकडे धावणार आहे. ती बंगळूरवरून दुपारी साडेचार वाजता सुटणार असून, दुसऱ्या दिवशी सकाळी साडेदहा वाजता मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला पोहोचेल. पुन्हा दुपारी तीन वाजता टर्मिनसवरून सुटून दुसऱ्या दिवशी सकाळी साडेनऊ वाजता बंगळूरला पोहोचेल. सुमारे अठरा तासांचा एक्स्प्रेसचा प्रवास कालावधी आहे..Sahyadri Express : कोल्हापूर–मुंबई प्रवासासाठी हक्काची गाडी हरवली; सह्याद्री एक्स्प्रेसच्या विस्तारावर रेल्वेची उदासीन भूमिका.या एक्स्प्रेसमुळे कोल्हापूरहून मुंबईला जाणाऱ्या प्रवाशांना आणखी एक गाडी उपलब्ध होत आहे. मिरजवरून त्यांना मुंबईकडे जाता येणार आहे. एकीकडे दुरांतोला परवानगी मिळाली असली तरी छत्रपती शाहू टर्मिनसवरून मुंबईला जाणाऱ्या सह्याद्री एक्स्प्रेसचे काय, असा प्रश्न प्रवाशांतून उपस्थित होत आहे..