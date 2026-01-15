कोल्हापूर

Kolhapur Mumbai Duronto Express : कोल्हापूरहून मुंबईला जाणाऱ्या प्रवाशांना आणखी एक रेल्वे मंजूर, दुरांतो एक्स्प्रेस होणार सुरू

Mumbai Kolhapur Travel Update : कोल्हापूरहून मुंबईला प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे. नवीन दुरांतो एक्स्प्रेसला मंजुरी मिळाल्याने जलद प्रवासाचा लाभ होणार आहे.
Kolhapur Mumbai Duronto Express approved

Kolhapur Mumbai Duronto Express approved

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

New Train From Kolhapur To Mumbai : रेल्वे बोर्डाने बंगळूर, मुंबई ते बंगळूर मार्गावर दुरांतो एक्स्प्रेस सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे छत्रपती शाहू टर्मिनसकडून मुंबईकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना आरक्षणासाठी बुकिंगचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध झाला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
railway
Mumbai
railway station
Railway Job
Railway Government
railway Authorities
Railway Department
Railway Track

Related Stories

No stories found.