Stamp & Revenue Department : मुद्रांक, महसूल विभागाकडून 'सलोखा' योजनेला पाठबळचं नाही, प्रचार प्रसार होणार का?

दृष्टिक्षेपात...योजनेला हवा लोकसहभाग, योजनेविषयी सतत जनजागृती हवी, ग्रामसभेतून लोकांशी संवाद साधणे आवश्यकतरुणाईला सहभागी करणे, योजनेची पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी न झाल्यास सामाजिक शांतता धोक्यातसलोखा योजनेला हवा लोकसहभाग, योजनेमुळे न्यायालयातील प्रकरणे लागणार मार्गी, शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीस हातभार.Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यात 'सलोखा' योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. प्रसार आणि प्रचाराचे प्रयत्न अपुरे पडल्यानेच ही योजना अद्याप लोकांपर्यंत पोहोचलेली नाही. यामुळे आता इथून पुढे ही योजना लोकांपर्यंत नेण्याचे मोठे आव्हान महसूल, मुद्रांक व शुल्क विभागावर आहे. यासाठी अधिक प्रसार व प्रचार होण्याची गरज निर्माण झाली आहे..या योजनेला जिल्ह्यातील दुर्गम भागातून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. या योजनेचा लाभ संबंधित सर्वच लाभार्थ्यांना व्हावा, यासाठी मुद्रांक व शुल्क विभागाकडून तालुकास्तरावरील सर्व सहनिबंधकांना व तहसीलदारांकडून सर्व तलाठ्यांना या योजनेच्या प्रबोधनासंदर्भात निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, वारंवार याचा आढावाही घेतला जात आहे. त्याचबरोबर योजनेच्या प्रसारासाठी गावांमध्ये योजनेच्या फायद्याचे डिजिटल फलकही लावण्यात आले आहेत. तरीही या योजनेला फक्त एक ते दोन टक्के इतकाच प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेच्या यशासाठी केवळ प्रशासनाचे प्रयत्न पुरेसे नाहीत, तर सामाजिक संघटना, शैक्षणिक संस्था व युवा पिढीने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. युवा पिढीला सोबत घेतल्यास ही योजना अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी प्रशासनाला मिळणार आहे..सलोखा योजना प्रभावी व्हावी यासाठी सातत्याने जनजागृती, गावोगावी संवाद साधणे आणि भावकीतील वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थी, विविध समित्या सक्रिय करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर गावागावांमध्ये होणाऱ्या ग्रामसभेत हा विषय घेऊन त्याचा पाठपुरावा केला पाहिजे. सांस्कृतिक व क्रीडा उपक्रमांमधूनही सलोखा योजनेला प्रतिसाद वाढण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. जिल्ह्यातील शांतता, सौहार्द आणि विकास यासाठी सलोखा योजनेतील अडथळे दूर करणे ही काळाची गरज आहे..Kolhapur Ambabai : भरपावसातही अंबाबाई दर्शनासाठी 'भक्ती'चा पूर, पाचव्या माळेला दोन लाख २३ हजार भाविकांनी घेतले दर्शन.राज्य सरकारने शेत जमिनीचे तंटे मिटविण्यासाठी 'सलोखा' योजना सुरू केली आहे. योजना सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांत झालेल्या दस्तांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. जिल्ह्यात या योजनेला अत्यंत कमी प्रतिसाद आहे. ही योजना ऐच्छिक असल्याने कोणावरही सक्ती केली जात नाही. परंतु, ज्या उद्देशाने सरकारने ही योजना सुरू केली, त्याप्रमाणे याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. योजनेच्या प्रसारासाठी महसूल, मुद्रांक व शुल्क विभागाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत.- बाबासाहेब वाघमोडे, मुद्रांक जिल्हाधिकारी.सामान्य प्रश्नोत्तर (FAQ)प्र.१: कोल्हापूर जिल्ह्यात योजनेला किती प्रतिसाद मिळाला आहे?उ.१: सध्या केवळ १–२% इतकाच प्रतिसाद मिळत आहे.प्र.२: प्रसारासाठी प्रशासनाने काय केले आहे?उ.२: तालुकास्तरीय सहनिबंधक, तहसीलदार व तलाठ्यांमार्फत प्रबोधन; गावांमध्ये डिजिटल फलक लावणे; आढावे घेणे अशी पावले उचलली आहेत.प्र.३: योजनेच्या यशासाठी अजून काय करणे आवश्यक आहे?उ.३: गावोगावी संवाद, मध्यस्थी समित्या सक्रिय करणे, ग्रामसभेत विषय घेणे, सांस्कृतिक/क्रीडा उपक्रमांमधून जनजागृती, सामाजिक संघटना व युवा पिढीचा सहभाग वाढवणे.