Kolhapur News : देवीची मूर्ती मंडपात; साउंडची ईर्ष्या चौकात, पोलिसांनी काठ्यांनी मारलं तरीही बारा तासांहून अधिक काळ मंडळांनी अडवले रस्ते

तीन हायलाइट पॉइंट्स :दुर्गामूर्ती विसर्जन मिरवणुकीत मंडळांमधील साउंड सिस्टीमची ईर्ष्या वाढली; मध्यरात्री पोलिसांना लाठीमार करावा लागला.काही मंडळांनी मूर्तीऐवजी प्रथम साउंड सिस्टीम आणून गाणी वाजवली, यावरून कार्यकर्त्यांत वाद व चढाओढ.पोलिसांनी नियमभंग करणाऱ्या मंडळांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली..Kolhapur Police News : गणेश विसर्जन मिरवणुकीसारखीच ईर्ष्या दुर्गामूर्ती विसर्जनानिमित्त सुरू असल्याचे चित्र दिसून आले. मंडळांमधील साउंड सिस्टीमची ही दुर्दैवी ईर्ष्या पोलिसांची डोकेदुखी दिवसेंदिवस वाढवत आहे. शुक्रवारी रात्रीच काही मंडळांनी आपापल्या भागात 'ट्रायल' घेऊन साउंडचा दणदणाट केला. मध्यरात्री मिरजकर तिकटीला आलेल्या मंडळांवर लाठीमार करण्याची वेळ पोलिसांवर आली. सुमारे बारा तासांहून अधिक वेळ या मंडळांनी रस्तेच अडवून टाकले..शहरापासून ग्रामीण भागांतील जत्रांमध्ये साउंड सिस्टीमचे पेव फुटले आहे. नवरात्रोत्सवामध्येही साउंड सिस्टीमवर वेळेव्यतिरिक्त कोणतीही मर्यादा दिसून आलेली नाही. शनिवारी शहरातील अनेक मंडळांनी सहभाग घेतला. शुक्रवारी मध्यरात्री अनेकांनी आपापल्या भागात साउंड सिस्टीम जोडून महाद्वार रोडकडे प्रस्थान केले. मिरजकर तिकटी, खरी कॉर्नर येथील गल्लीबोळांत या सिस्टीम थांबवून कार्यकर्ते पहाटे घरी परतले..शुक्रवारी सकाळी मिरजकर तिकटी तेथे पॉलिटिक्स ग्रुप, शिवाजी तालीम, व्ही. सी. बॉईज वारे वसाहत, शाहूपुरी किंग, रामराज्य अशी मंडळे दाखल झाली होती. मिरजकर तिकटीकडून बिनखांबी गणेश मंदिराकडे कोण जाणार यावरून कार्यकर्त्यांत वाद सुरू झाला. पोलिसांना यावेळी किरकोळ लाठीमारही करावा लागला. खरी कॉर्नर परिसरातही सत्यप्रकाश मंडळ, दत्त तरुण मंडळ यांच्यातही ईर्ष्या दिसून आली.या मंडळांनी देवीची मूर्ती सोबत न आणता प्रथम साउंड सिस्टीम आणल्या. त्यांच्यामध्ये मंडळांच्या नावांची गाणी वाजविण्यावरून चढाओढ सुरू होती. साउंड सिस्टीम पुढे घेण्यावरून वारंवार मंडळाचे कार्यकर्ते एकमेकांना भिडत होते..Kolhapur Tragedy : क्लासमध्ये ओळख, मैत्रिणीला कोल्हापुरातून उचललं; पंढरपुरात ४ दिवस कोंडलं, कोकणात नेलं पण तिथून पळून गेली अन्....गुन्हे दाखल होणारसाउंड सिस्टीम वापर टाळण्याबाबत पोलिसांकडून गेल्या दोन दिवसांपासून मंडळांना सूचना केल्या जात आहेत. मात्र, अनेकांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले. मिरवणुकांना रात्री दहापर्यंतच परवानगी असल्याने यानंतर साउंड वाजविणारे तसेच आवाज मर्यादेचे उल्लंघन केलेल्या मंडळांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया पोलिसांकडून सुरू करण्यात आली..संभाव्य FAQsप्र.१: दुर्गामूर्ती विसर्जनात पोलिसांना लाठीमार का करावा लागला?उ. मध्यरात्री मिरजकर तिकटी येथे मंडळांमध्ये वाद निर्माण झाल्याने पोलिसांना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लाठीमार करावा लागला.प्र.२: मंडळांमध्ये वाद कशावरून झाले?उ. साउंड सिस्टीम पुढे नेणे, मंडळांच्या नावाची गाणी वाजवणे व विसर्जन मार्गक्रमण यावरून कार्यकर्त्यांत वाद झाले.प्र.३: विसर्जनासाठी किती वेळेपर्यंत परवानगी असते?उ. रात्री १० वाजेपर्यंतच मिरवणुकीस परवानगी आहे..