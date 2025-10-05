कोल्हापूर

Kolhapur News : देवीची मूर्ती मंडपात; साउंडची ईर्ष्या चौकात, पोलिसांनी काठ्यांनी मारलं तरीही बारा तासांहून अधिक काळ मंडळांनी अडवले रस्ते

Kolhapur Police : वेळ व आवाज मर्यादा न पाळणाऱ्या मंडळांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया पोलिसांकडून सुरू आहे.
तीन हायलाइट पॉइंट्स :

दुर्गामूर्ती विसर्जन मिरवणुकीत मंडळांमधील साउंड सिस्टीमची ईर्ष्या वाढली; मध्यरात्री पोलिसांना लाठीमार करावा लागला.

काही मंडळांनी मूर्तीऐवजी प्रथम साउंड सिस्टीम आणून गाणी वाजवली, यावरून कार्यकर्त्यांत वाद व चढाओढ.

पोलिसांनी नियमभंग करणाऱ्या मंडळांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली.

