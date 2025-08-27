कोल्हापूर

Kolhapur Collector : महा-ई-सेवा केंद्रांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस, चार सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मुदत

Maha E-Seva Center Notice : कोल्हापूर जिल्ह्यातील ई-सेवा केंद्रांची संख्या दुप्पट करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाच्या विरोधात महा-ई-सेवा केंद्रचालक संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
Notice To District Collectors : कोल्हापूर जिल्ह्यातील ई-सेवा केंद्रांची संख्या दुप्पट करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाच्या विरोधात महा-ई-सेवा केंद्रचालक संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक व शर्मिला देशमुख यांच्या बेंचने जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली. तसेच चार सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.

