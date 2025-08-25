कोल्हापूर

Kolhapur Dahihandi: ‘नृसिंह गोविंदा’ तीन लाखांचे मानकरी; सात मनोरे रचून फोडली धनंजय महाडिक युवा शक्तीची दहीहंडी

Festive Spirit in Kolhapur: सर्वांत वरच्या थरावर एकटाच असणाऱ्या राजवर्धन पाटील या गोविंदाने काठीच्या सहायाने हंडी फोडली. त्यानंतर मैदानात एकच जल्लोश झाला. परीक्षक म्हणून उत्तम पाटील, इंद्रजित जाधव, सागर बगाडे, राजेंद्र बनसोडे, विजय टिपुगडे, अनंत यादव यांनी काम पाहिले.
Nrusingh Govinda’ team celebrates after successfully breaking Dhananjay Mahadik Yuva Shakti’s ₹3 lakh Dahi Handi in Kolhapur.
कोल्हापूर: भर पावसात एकमेकांचा तोल सावरत सात मनोरे रचून शिरोळ तालुक्यातील कुटवाडच्या नृसिंह गोविंदा पथकाने भाजप व धनंजय महाडिक युवा शक्तीची दहीहंडी फोडली. मनोऱ्यातील सर्वांत वरच्या थरावर असणाऱ्या राजवर्धन पाटील या बाल गोविंदाला हंडी फोडण्यात यश आले. अत्यंत उत्साहवर्धक आणि जल्लोषी वातावरणात हा दहीहंडीचा सोहळा दसरा चौक मैदानात पार पडला. विजेत्या पथकाला खासदार धनंजय महाडिक यांच्या हस्ते तीन लाखांचा धनादेश देण्यात आला.

