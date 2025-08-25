Kolhapur Dahihandi: ‘नृसिंह गोविंदा’ तीन लाखांचे मानकरी; सात मनोरे रचून फोडली धनंजय महाडिक युवा शक्तीची दहीहंडी

कोल्हापूर: भर पावसात एकमेकांचा तोल सावरत सात मनोरे रचून शिरोळ तालुक्यातील कुटवाडच्या नृसिंह गोविंदा पथकाने भाजप व धनंजय महाडिक युवा शक्तीची दहीहंडी फोडली. मनोऱ्यातील सर्वांत वरच्या थरावर असणाऱ्या राजवर्धन पाटील या बाल गोविंदाला हंडी फोडण्यात यश आले. अत्यंत उत्साहवर्धक आणि जल्लोषी वातावरणात हा दहीहंडीचा सोहळा दसरा चौक मैदानात पार पडला. विजेत्या पथकाला खासदार धनंजय महाडिक यांच्या हस्ते तीन लाखांचा धनादेश देण्यात आला. .Deputy Chief Minister Eknath Shinde: शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणारच: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; संगमनेरमध्ये महायुतीची महाविजय सभा .पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठी दहीहंडी अशी ख्याती असणाऱ्या युवा शक्तीच्या दहीहंडी सोहळ्याला जिल्ह्यातील राजकीय मंडळींची मांदियाळीच होती. यावेळी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार चंद्रदीप नरके, शिवाजी पाटील, अमल महाडिक, राहुल आवाडे, अशोक माने, माजी आमदार महादेवराव महाडिक, सुरेश हाळवणकर, जयश्री जाधव, माजी मंत्री भरमूअण्णा पाटील, माजी खासदार संजय मंडलिक, भाजप जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव, नाथाजी पाटील, राजवर्धन निंबाळकर, शिवसेना शहरप्रमुख सुजित चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) जिल्हाध्यक्ष व्ही. बी. पाटील, रिपब्लिकन पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष उत्तम कांबळे, माजी नगरसेवक प्रा. जयंत पाटील, रूपाराणी निकम, महेश वासुदेव, किरण नकाते, राजसिंह शेळके, संग्राम निकम यांच्यासह कार्यकर्त उपस्थित होते. यावेळी विविध क्रीडा प्रकारांत यश मिळवलेल्या खेळाडूंचा सत्कार करण्यात आला..सुरुवातीला रत्नागिरीच्या गोविंदा पथकाने सात थरांची सलामी दिली. त्यानंतर हंडीची उंची पाच फुटांनी कमी केली. त्यानंतर सोडत काढून प्रत्यक्ष स्पर्धेला सुरुवात झाली. नेताजी पालकर, शिवनेरी, नृसिंह या गोविंदा पथकांनी प्रत्येकी सात थर लावले; मात्र कोणालाही हंडी फोडण्यात यश आले नाही. त्यानंतर पुन्हा हंडीची उंची दीड फुटांनी कमी करून सोडत काढली. यामध्ये पहिल्यांदा थर लावण्याची संधी शिवगर्जना गोविंदा पथकाला मिळाली. त्यांनी खालचा थर मोठा करून मनोऱ्याचा पाया भक्कम केला आणि अधिक चिन्हाच्या रचनेत मनोरा रचण्यास सुरुवात केली. पाहतापाहता त्यांनी सहा थर रचले. .मात्र, सातवा थर रचताना तोल गेल्याने मनोरा ढासळला. दुसरी संधी शिरोळच्या कुटवाडमधील नृसिंह गोविंदा पथकाला मिळाली. त्यांनी यावेळी मात्र कौशल्याने मनोरे रचत सात थर लावले. सर्वांत वरच्या थरावर एकटाच असणाऱ्या राजवर्धन पाटील या गोविंदाने काठीच्या सहायाने हंडी फोडली. त्यानंतर मैदानात एकच जल्लोश झाला. परीक्षक म्हणून उत्तम पाटील, इंद्रजित जाधव, सागर बगाडे, राजेंद्र बनसोडे, विजय टिपुगडे, अनंत यादव यांनी काम पाहिले. या स्पर्धेमध्ये तीन ते चार गोविंदा जखमी झाले. त्यांना तत्काळ रुग्णवाहिकेतून दवाखान्यात नेण्यात आले..MP Dhananjay Mahadik: कोल्हापूरच्या विकासाआड काही विघ्नसंतोषी मंडळी: खासदार धनंजय महाडिक; हद्दवाढ, शक्तिपीठ होणारच.सांस्कृतिक कार्यक्रमांची बहारयावेळी श्रीमंत ढोल-ताशा पथकाच्या वादकांनी उत्कृष्ठ वादन करून माहोल तयार केला, तर सार्थक क्रिएशनच्या कलाकारांनी बहारदार नृत्याविष्कार सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.