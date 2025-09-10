कोल्हापूर

Kolhapur Police : दागिन्यांसाठी आजीचा खून करून गोबर गॅसच्या टाकीत फेकलं, दोन मित्रांची एक चूक पोलिसांनी लावला छडा

Radhanagri : राधानगरी तालुक्यातील पनोरी या गावातील एका वृद्ध महिलेचा दागिन्यांसाठी खून करून गोबर गॅसच्या टाकीत मृतदेह टाकल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे.
Kolhapur Police

Kolhapur Police

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Radhanagari Crime : राधानगरी तालुक्यातील पनोरी या गावातील एका वृद्ध महिलेचा दागिन्यांसाठी खून करून गोबर गॅसच्या टाकीत मृतदेह टाकल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे.याप्रकरणी याच गावातील दोघांना राधानगरी पोलिसांनी अटक केली असून कर्जबाजारीपणामुळे दोघा मित्रांनी हा खून केल्याचे उघड झाले आहे. श्रीमंती हरी रेवडेकर (वय ७३ ) असे मृत महिलेचे नाव असून याप्रकरणी कपिल भगवान पातले व अभिजीत मारुती पाटील (वय ३४, रा. पनोरी) यांना अटक केली आहे. अनंत चतुर्दशीच्या रात्री या दोघा मित्रांनी हा खून करून संबंधित महिलेला गोबर गॅसच्या टाकीत टाकून पूरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Crime News
Crime News Kolhapur
Kolhapur fire incident
elderly woman killed for jewelry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com