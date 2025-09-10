Kolhapur Police : दागिन्यांसाठी आजीचा खून करून गोबर गॅसच्या टाकीत फेकलं, दोन मित्रांची एक चूक पोलिसांनी लावला छडा

Kolhapur Radhanagari Crime : राधानगरी तालुक्यातील पनोरी या गावातील एका वृद्ध महिलेचा दागिन्यांसाठी खून करून गोबर गॅसच्या टाकीत मृतदेह टाकल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे.याप्रकरणी याच गावातील दोघांना राधानगरी पोलिसांनी अटक केली असून कर्जबाजारीपणामुळे दोघा मित्रांनी हा खून केल्याचे उघड झाले आहे. श्रीमंती हरी रेवडेकर (वय ७३ ) असे मृत महिलेचे नाव असून याप्रकरणी कपिल भगवान पातले व अभिजीत मारुती पाटील (वय ३४, रा. पनोरी) यांना अटक केली आहे. अनंत चतुर्दशीच्या रात्री या दोघा मित्रांनी हा खून करून संबंधित महिलेला गोबर गॅसच्या टाकीत टाकून पूरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता..याबाबत अधिक माहिती अशी, श्रीमंती रेवडेकर या आपल्या घरामध्ये एकट्याच राहत होत्या. त्यांना दोन विवाहित मुली आहेत. मोठ्या मुलीचाच मुलगा त्यांनी दत्तक घेतला आहे. तो कोल्हापूरला नोकरीसाठी असतो. अनंत चतुर्दशीदिवशी गावातील गणेश मंडळाच्या मिरवणुकीमध्ये गणेशमूर्तींना पाणी घातल्यानंतर त्या घरी गेल्या. दुसऱ्या दिवशी घराचे दार उशिरापर्यंत उघडले नसल्याने शेजाऱ्यांनी चौकशी केली असता घराचे पाठीमागील दार उघडे दिसले. लोकांना संशय आल्याने शोधाशोध सुरू झाली. शेजारीच असलेल्या विजय शंकर बरगे यांच्या घरामागे असलेल्या गोबर गॅसच्या टाकीमध्ये त्या मृतावस्थेत आढळल्या..राधानगरी पोलिसांनी त्यांचा मृतदेह बाहेर काढून तपासले असता त्यांच्या डोक्यावर उजव्या बाजूला गंभीर जखम झाल्याचे दिसून आले. शिवाय त्यांच्या गळ्यातील चिताक, हातातील सोन्याच्या बांगड्या, पाटल्या आणि कानातील दागिने गायब झाल्याचे दिसून आले. यावरून हा प्रकार खुनाचा असल्याच्या संशय बळावला. घटनास्थळाच्या काही अंतरावरच पोलिसांना गज आणि हातरूमाल आढळला. आज पुन्हा तपास सुरू झाला. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभाग व श्वान पथकाला प्रचारण करण्यात आले होते. या श्वान पथकाने घटनास्थळापासून २०० मीटरवर घरामागील परड्यातून दुसऱ्या रस्त्याच्या मध्यापर्यंत जाऊन श्वान घुटमळले..Kolhapur District Bank : कोल्हापूर जिल्हा बँकेचा शेतकऱ्यांच्या पोरांना मोठा दिलासा, शैक्षणिक कर्ज बारावरून आठ टक्के.यावरून हा घातपाताचा व पाळत ठेवून चोरीच्या हेतूने खून केला असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. घराच्या पाठीमागील दारातून मृतदेह बाहेर काढून रात्री गोबर गॅसच्या टाकीमध्ये टाकणे आणि आडवळणी परड्यातून बाहेर पडणे, यामुळे माहितीच्या व्यक्तीकडूनच हा प्रकार झाल्याची चर्चा घटनास्थळी आज दिवसभर सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.