Omkar Elephant : कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, गोव्यात वास्तव करणारा ‘ओंकार’ हत्ती जाणार गडचिरोलीत

ओंकार हत्तीला पकडण्याचा निर्णय – सिंधुदुर्ग व गोव्यात धुडगूस घालणाऱ्या 'ओंकार' हत्तीला पकडून गडचिरोलीत पाठवण्यासाठी गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांचा संयुक्त निर्णय झाला असून कर्नाटकच्या प्रशिक्षित पथकाची मदत घेतली जाणार आहे.त्रिपक्षीय समन्वय व तज्ज्ञ पथक – कर्नाटकातील सहा प्रशिक्षित हत्ती व माहूतांचे पथक गोव्यात दाखल होणार असून, प्रथम ओंकारला पकडून कर्नाटकमधील शिबिरात ठेवण्याचाही विचार सुरू आहे.इतर हत्तींचा उपद्रव कायम – सिंधुदुर्गच्या घोटगे व शिरवल परिसरात आणखी पाच हत्तींचा कळप आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून त्यांना पकडण्याबाबत हालचाली मंद असल्याने मोठ्या नुकसानीची भीती व्यक्त होत आहे..Goa to Shift to Gadchiroli Elephant : सिंधुदुर्गापाठोपाठ गोव्यात धुडगूस घालणाऱ्या ओंकार हत्तीला पकडून गडचिरोली येथे पाठवण्यात येणार आहे. यासाठी कर्नाटकच्या वनविभागाची मदत घेतली जाणार आहे. हत्ती दाखल होताच गोवा सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत. सिंधुदुर्गात गेली अनेक वर्षे हत्तींचा धुडगूस सुरू आहे. येथील राजकीय नेत्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी हा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी फारसे ठोस उपाय केले नाहीत. गेले सहा-सात महिने हत्तींनी आपला अधिवास विस्तारत कोलझर पंचक्रोशीत कोट्यवधींचे नुकसान केले. .मात्र, याची फारशी दखल सत्ताधारी किंवा वनविभागाने घेतली नव्हती. पंधरा दिवसांपूर्वी या भागात धुडगूस घालणाऱ्या सहा पैकी एका टस्कराने गोव्यात प्रवेश केला. तेथील तोरसे, तांबोसे भागात नुकसानसत्र सुरू केले. यानंतर तेथील सरकारने तातडीने पावले उचलत हत्तीला हटवण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या. गोव्याचे वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी बंगळूर येथे जात कर्नाटकचे वनमंत्री ईश्वर खांड्रे यांच्याशी चर्चा केली. गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्या संयुक्त समन्वयातून या हत्तीला पकडून गडचिरोलीत पाठवण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला..कर्नाटकात शेकडो रानटी हत्ती आहेत. त्यांना हाताळण्याचे तंत्र तेथील वनविभागाकडे आहे. काही दिवसांपूर्वी आंध्रप्रदेशातील हत्ती उपद्रवाचा प्रश्न कर्नाटकमधील वनविभागाच्या मदतीने सोडवण्यात आला होता. सहा प्रशिक्षित हत्ती आणि माहुत यांच्या मदतीने आंध्रमधील प्रश्न सोडवून हे पथक परतले आहे. याच पथकाच्या मदतीने ओंकारला पकडण्याचे नियोजन आहे. हे पथक लवकरच गोव्यात दाखल होणार आहे. तत्पूर्वी गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्या त्रिपक्षीय करार केला जाणार आहे. कर्नाटकमधील पथक ओंकारला पकडून त्याला काही काळ कर्नाटकातील शिबिरात पाठवण्याच्या दृष्टीनेही हालचाली सुरू आहेत..वनतारात नेण्याचा प्रस्ताव नाहीसिंधुदुर्गात हत्तींचा सर्वाधिक उपद्रव दोडामार्गात आहे. या भागाचे आमदार दीपक केसरकर यांनी या हत्तींना पकडून गुजरातच्या वनतारामध्ये नेण्याचे प्रयत्न असल्याचे वक्तव्य केले होते. गोव्याचे वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी गोव्यासमोर असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सांगितले.गोव्याचे वनमंत्री विश्वजित राणे आणि कर्नाटकचे वनमंत्री यांच्यात बैठक झाली आहे. यात ओंकारला पकडून सुरक्षित अधिवासात नेण्यावर एकमत झाले आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या मुख्य वन्यजीव संरक्षकांना आम्ही पत्रे लिहिली आहेत. महाराष्ट्राने या हत्तीला गडचिरोली येथील हत्ती तळावर स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली आहे. कर्नाटकने माहूत व प्रशिक्षित हत्ती तातडीने पाठवण्याचे ठरविले आहे. त्यांच्याकडे सहा हजार रानटी हत्ती असल्याने त्यांना याचा चांगला अनुभव आहे.- रमेश कुमार, मुख्य वन्यजीव संरक्षक, गोवा.Vantara Team Meeting Kolhapur : ठिकाण ठरलं! नांदणी मठाचे महाराज, वनतारा टीमची होणार महत्त्वाची बैठक, महादेवी परतण्याची शक्यता!.आणखी पाच हत्ती कोलझरच्या सीमेवरघोटगे येथे आणखी पाच हत्तींचा कळप धुडगूस घालत होता. हा कळप आज सकाळी शिरवल येथे पोहोचला आहे. तेथील धरणाच्या जवळपास त्यांचे वास्तव्य आहे. हा कळप पुन्हा कोलझर आणि तळकट पंचक्रोशीत दाखल होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास सिंधुदुर्गात पुन्हा मोठे नुकसानसत्र सुरू होण्याची भीती आहे. या हत्तींना पकडण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारकडून फारशा हालचाली होताना दिसत नसल्याचे चित्र आहे..FAQ (सामान्य प्रश्नोत्तर)Q1. 'ओंकार' हत्तीला कुठे नेण्याचा निर्णय झाला आहे?→ गडचिरोली जिल्ह्यातील हत्ती तळावर पाठवण्याचा निर्णय झाला आहे.Q2. हत्तीला पकडण्यासाठी कोण मदत करणार आहे?→ कर्नाटक वनविभागाचे प्रशिक्षित पथक, ज्यांच्याकडे सहा प्रशिक्षित हत्ती व माहूतांचा अनुभव आहे.Q3. वनतारामध्ये (गुजरात) नेण्याचा प्रस्ताव आहे का?→ नाही, गोव्याचे वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.Q4. सिंधुदुर्गात इतर हत्तींची स्थिती काय आहे?→ घोटगे व शिरवल परिसरात पाच हत्तींचा कळप असून, ते पुन्हा कोलझर भागात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.Q5. या उपद्रवावर महाराष्ट्र सरकारची हालचाल कशी आहे?→ ओंकारला पकडण्यासाठी गोवा-कर्नाटककडून हालचाली जलद झाल्या; मात्र इतर हत्तींबाबत महाराष्ट्राची हालचाल मंद असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.