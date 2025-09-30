Omkar Elephant : ‘ओंकार’ हत्तीचा धुमाकूळ, आणखी ५ हत्तींच्या कळपाने वनविभागाला दिलं आव्हान

हत्तींचा धुमाकूळ – केर व कोलझर परिसरात पाच हत्तींच्या कळपाने पुन्हा बागायतींचे मोठे नुकसान केले असून, ग्रामस्थ भयभीत झाले आहेत.ओंकार टस्करची दहशत – कळपातून बाहेर पडलेला ‘ओंकार’ टस्कर हत्ती कधी गोवा, तर कधी सिंधुदुर्गात येऊन शेतपिके उद्ध्वस्त करतो आहे.वनविभागाचा पेच – ग्रामस्थ पुनर्वसनाची मागणी करत आहेत; मात्र वनविभाग सध्या फक्त हुसकावण्याचे काम करतो आहे, त्यामुळे लोकांचा संयम सुटत चालला आहे..Elephants Challenge Forest Department : केर परिसरात धुडगूस घालणारा पाच हत्तींचा कळप आज कोलझर येथे दाखल झाला. आल्या आल्या बागायतीचे नुकसान सुरू केले. दोन महिन्यांपूर्वी याच भागात कळपाने कोट्यवधींची हानी केली होती. बांद्याजवळ धुमाकूळ घालणाऱ्या ओंकार टस्कराचा वावर सातोसे आणि कास गावात होता. या संकटामुळे सिंधुदुर्ग वनविभागासमोर दुहेरी पेच निर्माण झाला आहे..साधारण दोन महिन्यांपूर्वीपर्यंत जिल्ह्यात असलेल्या सहाही हत्तींचा कोलझर, तळकट भागात वावर होता. तेथे त्यांनी खूप नुकसान केले होते. या भागात बागायती जास्त असल्याने त्याची तीव्रता अधिक होती. यानंतर हा कळप परतीच्या मार्गाला लागला; मात्र यंदा तो कर्नाटकात परतला नाही. मोर्ले, घोटगे भागात काही काळ स्थिरावल्यानंतर या कळपातील ओंकार हा टस्कर एकटा बाहेर पडला. कळपातून दुरावलेल्या या हत्तीने आठ-दहा दिवसांत नवा मार्ग शोधत गोवा गाठले. तेथून तो तेरेखोल नदी पार करत सावंतवाडी तालुक्यात असलेल्या कास आणि सातोसे येथे स्थिरावला आहे..आठवडाभर केर परिसरात होते. दोन दिवसांपूर्वी हा कळप शिरवल धरणापर्यंत पोहोचला होता. काल (ता. २८) रात्री तो कोलझरमध्ये दाखल झाला. पहाटेपर्यंत त्यांनी तेथील ख्रिश्चनवाडीत धुडगूस घातला. तेथे नारळ बागायतीचे नुकसान केल्याचे समजते. यानंतर आज पहाटे हा कळप शिडप भागातून वरच्या जंगल परिसरात स्थिरावला. रात्री त्यांच्याकडून पुन्हा नुकसान सत्र सुरू होण्याची भीती वर्तवली जात आहे..वनविभागाचे पथक कोलझरमध्ये दाखल झाले आहे. दिवसभर या कळपाचे लोकेशन मिळाले नव्हते; मात्र तो शिडप परिसरातच असल्याचे सांगितले जात आहे. या भागात नुकसानाची तीव्रता तुलनेत अधिक असते. कारण वस्ती आणि बागायती अगदी जवळ असल्याने कळप एकदा डोंगरातून खाली उतरला की नुकसान सत्र सुरू करतो. ते थोपवण्याचे आव्हान वनविभागासमोर निर्माण झाले आहे.दरम्यान, कास परिसरात स्थिरावलेल्या ओंकार हत्तीने रात्रीच तेरेखोल नदी पार करत पुन्हा गोवा तांबोसे गावात प्रवेश केला; मात्र तेथील वनविभाग व ग्रामस्थांनी पुन्हा त्याला सिंधुदुर्ग हद्दीत हुसकावले. रात्री उशिरा त्याने मडुरा, कास गावात प्रवेश करून शेतातील केळी व भात पिकांचे नुकसान केले. अचानक हत्ती गावात शिरल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले. हत्तीचा मार्ग वळविण्यासाठी ग्रामस्थांनी टाळ्या वाजवत आवाज करण्याचा प्रयत्न केला..Kolhapur Crime News : सासरवाडीहून घरी येताना वाटेत पत्नीचा खून; रस्त्यावरच हातोडा अन् कोयत्याने केले वार.मात्र, तो न डगमगता पुढे सरकला. यानंतर त्याने तेरेखोल नदी पार करत थेट गोवा राज्यातील तांबोसे गावाचा रस्ता धरला. तिथेही हत्तीने शेतात घुसून उधळण केली. गोवा वनविभागाचे पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी हत्तीला हुसकावून पुन्हा सिंधुदुर्ग हद्दीत पिटाळले. गेल्या काही दिवसांपासून ओंकार हत्ती कधी सिंधुदुर्गात, तर कधी गोव्यात जाऊन धुमाकूळ घालत आहे. त्यामुळे सीमा भागातील ग्रामस्थ भीतीच्या छायेखाली आहेत.वनविभागाची भूमिकासीमा भागातील नागरिकांनी सातत्याने होत असलेल्या या प्रकारामुळे हत्तीला पकडून त्याचे पुनर्वसन करण्याची मागणी केली आहे. वनविभागाने मात्र सद्य:स्थितीवर नियंत्रण ठेवत हत्तीला दूर हुसकावण्याचे काम सुरू ठेवले असल्याचे सांगितले आहे; परंतु नागरिकांचा संयम सुटत असून, तातडीने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर शेतकरी रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)Q1. सध्या हत्तींचा कळप कुठे आहे?👉 कोलझरजवळील शिडप जंगल परिसरात असल्याचे वनविभागाने सांगितले.Q2. नुकसानीचे प्रमाण किती आहे?👉 नारळ, केळी, भात अशा बागायती व शेतपिकांचे नुकसान झाले असून, यापूर्वी कोट्यवधींचे नुकसान झाले होते.Q3. ओंकार टस्कर हत्ती कुठे-कुठे फिरतो आहे?👉 कास, सातोसे, मडुरा (सिंधुदुर्ग) आणि तांबोसे (गोवा) या भागांत वावरतो आहे.Q4. वनविभागाची भूमिका काय आहे?👉 हत्ती पकडण्याऐवजी सध्या हुसकावण्याची रणनीती वापरली जात आहे.Q5. ग्रामस्थ काय मागणी करत आहेत?👉 हत्तीला पकडून त्याचे पुनर्वसन करावे, अन्यथा शेतकरी रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.