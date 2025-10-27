कोल्हापूर

Gadhinglaj Accident:'मोटारीच्या धडकेत रिक्षातील महिला ठार'; आठ जण जखमी: संकेश्वर - बांदा महामार्गावर दुर्घटना

Highway Tragedy: शेरी ओढ्याजवळ येताच या रिक्षाला मागून भरधाव वेगात येणाऱ्या एका मोटारीने (एमएच ०९ जीयू ७६४८) जोरात धडक दिली. त्यात मोटार महामार्गाकडेच्या चरीत गेली तर रिक्षाही उलटली. त्यात शोभा जरळी या महिलेला गंभीर दुखापत झाली. त्यांना तातडीने दवाखान्यात नेण्यात आले.
One woman killed and eight injured as a car collides with a rickshaw on the Sankeshwar–Banda highway.

गडहिंग्लज : संकेश्वर - बांदा महामार्गावरील येथील शेरी ओढ्याजवळ मोटारीने दिलेल्या जोरदार धडकेत प्रवासी वाहतूक रिक्षातील महिला ठार झाली, तर आठ जण जखमी झाले. शोभा दुंडाप्पा जरळी (५५, रा. निलजी, ता. गडहिंग्लज) असे त्यांचे नाव आहे. आज दुपारी साडेचारच्या सुमारास ही घटना घडली.

