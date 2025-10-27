Gadhinglaj Accident:'मोटारीच्या धडकेत रिक्षातील महिला ठार'; आठ जण जखमी: संकेश्वर - बांदा महामार्गावर दुर्घटना

गडहिंग्लज : संकेश्वर - बांदा महामार्गावरील येथील शेरी ओढ्याजवळ मोटारीने दिलेल्या जोरदार धडकेत प्रवासी वाहतूक रिक्षातील महिला ठार झाली, तर आठ जण जखमी झाले. शोभा दुंडाप्पा जरळी (५५, रा. निलजी, ता. गडहिंग्लज) असे त्यांचे नाव आहे. आज दुपारी साडेचारच्या सुमारास ही घटना घडली..Ichalkaranji Crime: 'इचलकरंजीत जुगार अड्ड्यावर छापा'; साडेपाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त; ११ जणांवर गुन्हा दाखल.रिक्षात मागे बसलेले चंद्रशेखर म्हातोर, रामशंकर म्हातोर, अजित मोतिलाल मरांडे (सर्व रा. झारखंड), मारुती किल्लेदार (हिटणी, ता. गडहिंग्लज) व रिक्षाचालक राजेंद्र दूरदुंडी, तर मोटारीतील सुप्रिया विलास बागी, पवित्रा संभाजी कांबळे, शुभांगी कांबळे (सर्व रा. तनवडी, ता. गडहिंग्लज) जखमी झाले. यातील पवित्रा ही चार वर्षाची आहे. त्यांच्यावर खासगी दवाखान्यात उपचार सुरू आहेत. मारुती किल्लेदार यांनी फिर्याद दिली असून, याप्रकरणी भरधाव वेगात येऊन मृत्यू व जखमीस कारणीभूत ठरल्याबद्दल मोटारचालक संभाजी कांबळे (रा. तनवडी) याच्याविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे..रविवारी गडहिंग्लजचा आठवडा बाजार असतो. यामुळे ग्रामीण भागातील विक्रेत्यांसह बाजारहाट करायला येणाऱ्या वाहनधारकांची संख्या महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात असते. आज दुपारी साडेतीनच्या सुमारास एक रिक्षा (एमएच ०९ बीए ४६२) प्रवाशांना घेऊन संकेश्वरहून गडहिंग्लजकडे येत होती. शेरी ओढ्याजवळ येताच या रिक्षाला मागून भरधाव वेगात येणाऱ्या एका मोटारीने (एमएच ०९ जीयू ७६४८) जोरात धडक दिली. त्यात मोटार महामार्गाकडेच्या चरीत गेली तर रिक्षाही उलटली. त्यात शोभा जरळी या महिलेला गंभीर दुखापत झाली. त्यांना तातडीने दवाखान्यात नेण्यात आले; परंतु उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले..दरम्यान, निलजीतील जरळी कुटुंबीय शेतात भाजीपाल्याचे उत्पादन घेतात. त्यामुळे रोज सायंकाळी शोभा या शेतातील भाजी विक्रीसाठी गडहिंग्लजला येतात. आज आठवडा बाजार होता. त्यासाठी त्या भाजी घेऊन विक्रीसाठी रिक्षामधून येत होत्या. त्यांच्या मागे पती, एक मुलगा व मुलगी असा परिवार आहे..Kolhapur Accident: 'कौलव अपघातातील जखमी मुलाचा मृत्यू'; सहा दिवसांची मृत्यूशी झुंज अपयशी...ऐनापूर फाट्याजवळ अपघातात पती-पत्नी जखमीगडहिंग्लज : संकेश्वर-बांदा महामार्गावरील ऐनापूर फाट्याजवळ मोटारीने दुचाकीला धडक दिल्याने दोघे जण जखमी झाले. अर्जुन दड्डीकर व चंद्रभागा दड्डीकर (रा. ऐनापूर, ता. गडहिंग्लज) अशी जखमी पती - पत्नीची नावे आहेत. हा अपघात शनिवारी (ता. २५) सायंकाळी सातच्या सुमारास झाला. दड्डीकर दाम्पत्य मोटारसायकलने आजऱ्याहून गावी ऐनापूरला येत होते. फाट्याजवळ येताच गडहिंग्लजहून आजऱ्याकडे जाणाऱ्या मोटारीने त्यांना जोराची धडक दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.