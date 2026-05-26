Ichalkaranji IPL Betting : ऑनलाईन ‘आयपीएल’ सट्टेबाजी, झटपट पैशाचा नाद इचलकरंजीतील तरूणांचा कारनामा, ५८ लाख ९० हजारांचा मुद्देमाल जप्त

youth involved in betting : इचलकरंजी शहरातील इंडस्ट्रियल इस्टेट परिसरात फूटवेअर गोडावूनमध्ये सुरू असलेल्या 'आयपीएल' क्रिकेट सामन्यावर ऑनलाइन सट्टेबाजी करणाऱ्यांवर धडक कारवाई करत सहा जणांना ताब्यात घेतले. रविवारी सायंकाळी केलेल्या या कारवाईत तब्बल ५८ लाख ९० हजार २३० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला असून, यामध्ये महागडे मोबाईल, लॅपटॉप, रोख रक्कम, तसेच तीन आलिशान चारचाकी वाहनांचा समावेश आहे, अशी माहिती अप्पर पोलिस अधीक्षक अण्णासाहेब जाधव यांनी दिली..याप्रकरणी येथील 'बेटिंग' मालक अमेय विलास बडवे (वय ३२), त्याचा भाऊ अभिजित विलास बडवे (वय ३०, दोघे रा. प्रियदर्शनी कॉलनी), गणेश प्रकाश पाटील (वय २७, रा. लायकर टॉकीज मागे, मुरदुंडे मळा गल्ली नं.३), उत्तमसिंग प्रतापसिंग बग्गा (वय ३८, रा. गणेशनगर गल्ली नं. ४.), याकुब अब्दुल मुजावर (वय ४७, रा. मगदूम दर्ग्याजवळ, गावभाग), रिषभ उमेश पाटील (वय २६, रा. मिरची कट्टा, जवाहरनगर) या सहा जणांना अटक केली आहे. त्यांना न्यायालयात हजर केले असता चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. याबाबत शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..पोलिसांतून मिळालेल्या माहितीनुसार, भुवनेश्वरी मंदिरासमोरील इंडस्ट्रियल इस्टेट परिसरातील मनीषा एंटरप्राईजेस या फूटवेअर गोडावूनमध्ये आयपीएल क्रिकेट सामन्यावर ऑनलाइन बेटिंग घेतले जात असल्याची माहिती अपर पोलिस अधीक्षक अण्णासाहेब जाधव यांना मिळाली होती..त्यानंतर विशेष पथकाची नियुक्ती करून रविवारी (ता. २४) सायंकाळी या ठिकाणी छापा टाकण्यात आला. मुख्य आरोपी अमेय बडवे याने दोन संकेतस्थळांच्या माध्यमातून ग्राहकांना आयडी आणि पासवर्ड देऊन ऑनलाइन बेटिंग सुरू असल्याची कबुली दिली.