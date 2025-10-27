कोल्हापूर

Kolhapur News: 'जोतिबा डोंगरावर दर्शनासाठी गर्दी'; दीड लाख भाविक दाखल; मंदिर शिखरावर गुलाल खोबऱ्याची उधळण

Jyotiba Hill Echoes with Devotion: महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यांतील सुमारे दीड लाख पर्यटक व भाविकांनी जोतिबा देवाचे दर्शन घेतले. पहाटे पाचपासून भाविक डोंगरावर दाखल होण्यास सुरुवात झाली. सकाळी दहा वाजता, तर डोंगर हाऊसफुल्ल झाला.
जोतिबा डोंगर : येथे दीपावलीच्या सुट्यांच्या निमित्ताने जोतिबा डोंगरावर दररोज लाखाच्या घरात भाविक येत आहेत. आज रविवार असल्यामुळे महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यांतील सुमारे दीड लाख पर्यटक व भाविकांनी जोतिबा देवाचे दर्शन घेतले. पहाटे पाचपासून भाविक डोंगरावर दाखल होण्यास सुरुवात झाली. सकाळी दहा वाजता, तर डोंगर हाऊसफुल्ल झाला. लाखो भाविकांनी मंदिराच्या शिखर, पालखीवर गुलाल खोबऱ्याची उधळण केली.

