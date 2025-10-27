Kolhapur News: 'जोतिबा डोंगरावर दर्शनासाठी गर्दी'; दीड लाख भाविक दाखल; मंदिर शिखरावर गुलाल खोबऱ्याची उधळण

जोतिबा डोंगर : येथे दीपावलीच्या सुट्यांच्या निमित्ताने जोतिबा डोंगरावर दररोज लाखाच्या घरात भाविक येत आहेत. आज रविवार असल्यामुळे महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यांतील सुमारे दीड लाख पर्यटक व भाविकांनी जोतिबा देवाचे दर्शन घेतले. पहाटे पाचपासून भाविक डोंगरावर दाखल होण्यास सुरुवात झाली. सकाळी दहा वाजता, तर डोंगर हाऊसफुल्ल झाला. लाखो भाविकांनी मंदिराच्या शिखर, पालखीवर गुलाल खोबऱ्याची उधळण केली. .MLA Vishwajit Kadam: ‘सोनहिरा’ ३३०० रुपयांहून अधिक ऊसदर देईल: आमदार विश्वजित कदम; साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामास प्रारंभ.आजही जोतिबा डोंगर गुलालात न्हाऊन गेला. पुजाऱ्यांच्या घरी भाविकांनी गर्दी केली. मंदिरात सकाळी काकड आरती, मंगलपाठ, केदार स्तोत्र, केदार महिमा या विधींचे पठण झाले. सकाळी दहा वाजता जोतिबा देवाची अलंकारिक रूपातील महापूजा बांधण्यात आली. दर्शनासाठी आज दक्षिण दरवाजापर्यंत भाविकांच्या रांगा लागल्या होत्या. डोंगरावर आज बंदोबस्त कमी असल्याने महिला, वयोवृद्ध, लहान मुले यांचे हाल झाले. .यमाई मंदिर परिसर, शासकीय विश्रामगृह या भागात दिवसभर अनेकवेळा वाहतूक विस्कळीत होऊन मोठी कोंडी झाली. वाहतूक पोलिस जाग्यावर नव्हते. होमगार्डनी तासाभराने वाहतूक नियंत्रित केली. दिवसभर भाविक दर्शनासाठी थांबले होते. कोडोली पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक कैलास कोडग यांच्या मार्गदर्शनाखाली कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात होती. ग्रामस्थ पुजारी दिवसभर भाविकांच्या सेवेत होते..Sangli News: 'अतिवृष्टी बाधितांना मिळाले १५० कोटी'; सांगली जिल्ह्यात वाटप सुरू, ४२ हजार शेतकऱ्यांचे २५ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित.पुरणपोळी, कटाची आमटी अन् मसालेभातफराळानंतर पुजारी मंडळींच्या घरी कटाची आमटी, मसालेभात, पुरणपोळीचा प्रसाद घेण्यासाठी उडालेली झुंबड हे चित्र आज जोतिबा डोंगरावर पाहावयास मिळाले. या पुरणपोळीच्या चवीला येथील पाणीच कारणीभूत आहे. कटाच्या आमटीत मसाला वापरला जात नाही. केवळ हरभरा डाळीचे पाणी (येळवणी), चटणी, मीठ, खोबरे, कोथिंबीर इतकेच वापरले जाते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.