Kolhapur News: रविवार ठरला भाविकांचा ‘दर्शन’वार; अडीच लाख भाविकांनी घेतले दर्शन,यंदाच्या नवरात्रोत्सवात विक्रमी गर्दी

कोल्हापूर: नवरात्रोत्सवाच्या सातव्या दिवशी रविवारी श्री अंबाबाईच्या दर्शनासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून भाविकांची अलोट गर्दी झाली. विक्रमी संख्येने आलेल्या भाविकांची दर्शनासाठी लागलेली रांग जुना राजवाडा पोलिस ठाण्याच्या समोरील दर्शनरांगेपर्यंत पोहोचली. सकाळी नऊपर्यंत रांग तेथेच होती. नंतर मात्र दर्शनरांगेने वेग घेतला आणि दिवसभर दर्शनरांग सरलष्कर भवन परिसरातच होती. तर शहराच्या मध्यवस्तीतील पार्किंगच्या जागाही वाहनांच्या गर्दीने भरून गेल्या. सकाळी आठच्या सुमारास दर्शनरांग भरून गेली. दुपारी तीनपर्यंत कमी अधिक प्रमाणात असेच चित्र राहिले. सायंकाळी सातपर्यंत दोन लाख ४५ हजार ७२९ भाविकांनी श्री अंबाबाईचे दर्शन घेतले. दत्त मंदिरासमोरील मुखदर्शन रांग, तर दिवसभर भाविकांनी फुलून गेली. पाच दिवसांपासून शहरातील बहुतेक हॉटेल व यात्री निवास फुल्ल झाल्याने अनेक भाविकांना शनिवारी रात्री उघड्यावर झोपून रात्र काढावी लागली. उत्सवातील गर्दीचा उच्चांक झाला तरीही केवळ एक ते दीड तासांत अंबाबाईचा दर्शन सोहळा सुरळीत झाला. रविवार सुटीचा दिवस असल्याने गर्दीचा ओघ कायम राहिला. काल ललिता पंचमी यात्रेच्या निमित्ताने देशभरातून भाविक येथे दर्शनासाठी आले. त्याशिवाय पहाटे चारपासून दर्शनासाठी रांगा लागल्या होत्या आणि उगवतीच्या सूर्याच्या साक्षीने त्या बघता बघता लांबच लांब होत राहिल्या. रात्री नऊच्या सुमारास पालखी सोहळाही झाला. पालखीलाही हजारो भाविकांची उपस्थिती होती. दरम्यान, मुखदर्शनासाठी मंदिरात स्वतंत्र दोन रांगा केल्या असून, आजही या दोन्ही रांगा भाविकांनी फुलून गेल्या. दत्त मंदिरासमोरील दर्शनरांग सकाळच्या टप्प्यात घाटी दरवाजा ओलांडून जोतिबा मंदिरापर्यंत पोहोचली तर महाद्वार समोरील दर्शनरांग विद्यापीठ गेटजवळ पोहोचली..वाहतुकीचा ताणरविवार सुटीचा दिवस आणि श्री अंबाबाई व जोतिबाचे दर्शन असा योग आज अनेकांनी साधला. साहजिकच पंचगंगा घाटावरही वाहनांची मोठी गर्दी झाली. पंचगंगा घाटासह मंदिर परिसरातील सर्व पार्किंग हाऊस फुल्ल राहिलीले. सकाळी दहापासूनच शहरात वाहतुकीचा ताण जाणवू लागला. वाहतूक पोलिसांनी हा ताण कमी करताना त्या त्या मार्गावर अनावश्यक थांबून राहिलेली वाहने, फेरीवाल्यांना तत्काळ हटविले. मंदिर परिसराच्या चारही बाजूच्या मार्गांवरून पोलिस सतत वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न करत होते..एआयने टिपले विद्यापीठ, पूर्व दरवाज्याजवळ विक्रमी प्रवेशयंदा प्रथमच गर्दीच्या नियोजनासाठी व्हॅलोस कंपनीतर्फे एआय तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. रविवारी उच्चांकी गर्दीत या तंत्रज्ञानाची मदत झाल्याने सर्वच प्रवेशव्दारांवर गर्दीच्या नियंत्रणाचे नियोजन केले होते. मंदिरात आत जाताना बॅरिकेडिंग केले होते. तर बाहेर पडण्यासाठीही स्वयंसेवकांनी हात धरून सोय केली होती. जेवढे भाविक आत जात होते, तेवढेच भाविक बाहेर पडत होते. विद्यापीठ गेट व पूर्व दरवाज्यातून सर्वाधिक प्रवेश भाविकांनी केल्याचे एआयने टिपले, तर आज दिवसभरात चारहून अधिक संशयित गुन्हेगारांना शोधणे शक्य झाले..मुखदर्शन रांगेचे नेटके संयोजनरविवारचा सुटीचा दिवस आणि पावसाने दिलेली विश्रांती यामुळे परगावसह स्थानिक भाविकांनी अंबाबाई मंदिरात हजेरी लावली. जोतिबाचे दर्शन घेऊन अनेक भाविक अंबाबाई मंदिरात आले होते. त्यामुळे त्यांनी मुख्य दर्शनरांगेपेक्षा मुखदर्शन घेण्यावर भर दिला. यामुळे महाद्वार दरवाज्याकडील दर्शनरांग गरुड मंडपाच्या दक्षिण दिशेला तीन-चार वेळा रस्सीच्या साहाय्याने वळवली होती. तर दत्त मंदिराकडील दर्शनरांग बॅरिकेडिंग लावून केली असल्याने ती छोटी पडली. त्यावेळी स्वयंसेवकांनी रस्सीच्या साहाय्याने महिला व पुरुषांच्या रांगा स्वतंत्र केल्या व एकावेळी तीस ते चाळीस भाविक मुखदर्शनासाठी सोडले जात होते. तरीही दर्शनरांग घाटी दरवाजा ओलांडून गेली.