Dr DY Patil: माणुसकी जपणारा शिक्षणमहर्षी हरपला; डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या स्मृतींना सलाम

-डॉ. यशवंतराव थोरात, माजी अध्यक्ष, नाबार्डडॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनातील एका युगाचा अंत झाला आहे. एक दूरदर्शी शिक्षणतज्ज्ञ, विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्थांचे निर्माते, अनेक राज्यांचे माजी राज्यपाल आणि उदार, दानशूर व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्यांच्याविषयी बरेच काही लिहिले जाईल. ही सारी कर्तृत्वगाथा इतिहासाच्या नोंदीत कायम राहील; पण माझ्यासाठी त्यांचे जाणे हे केवळ एका सार्वजनिक व्यक्तिमत्त्वाचे निधन नाही; गेली जवळजवळ सहा दशके ज्यांचा स्नेह लाभला, अशा एका जिवलग मित्राचा निरोप आहे. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.माझी त्यांच्याशी पहिली भेट १९६६-६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या काळात झाली. ते महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक लढवत होते, तर माझे वडील लोकसभेची. योगायोग असा की, त्या निवडणुकीत दोघांचाही पराभव झाला; परंतु जे त्या वेळी राजकीय अपयश वाटले, त्यातूनच आमच्या दोन कुटुंबांमध्ये आयुष्यभर टिकणाऱ्या स्नेहबंधांची सुरुवात झाली. माझ्या आईला त्यांच्याविषयी विशेष आपुलकी होती. ते आमच्या घरी अनेकदा जेवायला येत असत, राजकारणी म्हणून नव्हे, तर घरातीलच एक सदस्य म्हणून. अनेक वर्षांनी माझे दिल्ली येथे लग्न झाले, तेव्हा केवळ आशीर्वाद देण्यासाठी ते इतक्या दूर आले. अशा कृतींमधून त्यांच्या सार्वजनिक प्रतिमेमागचा माणूस दिसत असे. .त्यांच्यासाठी औपचारिकतेपेक्षा नातेसंबंध अधिक महत्त्वाचे होते. आज मागे वळून पाहताना मला अनेकदा वाटते की, नियतीने त्यांच्यासाठी वेगळाच मार्ग राखून ठेवला होता. राजकारणाने त्यांना ओळख दिली; पण शिक्षणाने त्यांच्या आयुष्याला खरा अर्थ दिला. त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात पाऊल टाकताच त्यांच्या कार्याला विलक्षण वेग प्राप्त झाला. एकामागून एक शैक्षणिक संस्था उभ्या राहू लागल्या. डॉक्टर, अभियंते, परिचारिका, शिक्षक किंवा अन्य व्यावसायिक होण्याचे स्वप्नही ज्यांना कदाचित पडले नसते, अशा हजारो युवक-युवतींना संधी मिळाली. कारण एका माणसाचा ठाम विश्वास होता की, समाजपरिवर्तनाचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे शिक्षण. या परिवर्तनाचा मी जवळून साक्षीदार होतो. भारतीय रिझर्व्ह बँकेत कार्यरत असताना त्यांनी स्थापन केलेल्या सहकारी बँकेविषयी ते वेळोवेळी माझ्याशी चर्चा करीत असत. आमच्या संवादात नेहमीच मोकळेपणा आणि परस्पर विश्वास असे. .निवृत्तीनंतर एके दिवशी त्यांनी मला बोलावले आणि त्यांच्या नेहमीच्या प्रेमळ शैलीत सांगितले की, तुम्हाला मानद डी.लिट. पदवी मिळाली पाहिजे. हा सन्मान मी कधी मागितला नव्हता, अपेक्षाही केली नव्हती; पण त्यांच्या विशाल मनाचे ते आणखी एक दर्शन होते. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाकडून मिळालेला तो सन्मान माझ्या आयुष्यातील अत्यंत भावस्पर्शी क्षणांपैकी एक आहे. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची आणखी एक बाजू अनेकांना ठाऊक नसेल. माझी आध्यात्मातील रुची समजल्यावर त्यांना मनापासून आनंद झाला होता. वेळोवेळी ते मला मार्गदर्शन करीत असत; उपदेशकाच्या भूमिकेतून नव्हे, तर एका ज्येष्ठ मित्राच्या प्रेमळ भावनेतून. यशस्वी प्रशासक आणि संस्थांचे निर्माते या बाह्य रूपामागे जीवनाला संपत्ती, पद आणि कीर्ती यांच्यापलीकडेही एक गूढ आणि खोल अर्थ आहे, यावर श्रद्धा असलेला एक संवेदनशील माणूस होता. परंतु त्यांच्या यशापेक्षाही मला सर्वाधिक भावली ती त्यांची माणुसकी. त्यांचे मन विलक्षण विशाल होते. कर्तृत्वामुळे अहंकार त्यांच्या स्वभावात कधीच आला नाही. .ते नेहमी सहज भेटणारे, प्रेमळ आणि अत्यंत विनम्र राहिले. आयुष्याच्या उत्तरार्धात त्यांची सेवा करणाऱ्या लोकांविषयी, त्यांच्या कुटुंबांविषयी, त्यांच्या भविष्याविषयी ते विशेष काळजी व्यक्त करीत असत. आपल्यासाठी काम करणाऱ्या माणसांबद्दलची ही आत्मीयता त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे खरे मोजमाप होते; त्यांच्या नावापुढे लागलेल्या पदव्यांपेक्षाही मोठे. त्यांच्या कुटुंबाशी माझा स्नेह आजही कायम आहे. त्यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव डॉ. संजय पाटील यांनी मला वैद्यकीय विद्यापीठाच्या संचालक मंडळावर काम करण्यासाठी आमंत्रित केले. आज त्यांचे धाकटे चिरंजीव सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मौनी विद्यापीठाचा महासंचालक म्हणून कार्य करण्याची संधी मला लाभली आहे. त्या अर्थाने त्यांनी आमच्या कुटुंबाशी जोडलेला स्नेह आता पुढच्या पिढीतही तितक्याच उबदारपणे पुढे सुरू आहे. भारतीय तत्त्वज्ञान प्रत्येक माणसाला एक साधा, पण मूलभूत प्रश्न विचारते, तुझा जीवनधर्म कोणता? अनेक जण आयुष्यभर त्या प्रश्नाचे उत्तर शोधत राहतात; काहींना ते कधीच सापडत नाही; पण डॉ. डी. वाय. पाटील यांना ते सापडले होते. राजकारण हा त्यांच्या जीवनप्रवासातील एक टप्पा होता; शिक्षण हा त्यांचा जीवनधर्म ठरला. त्या धर्माचे आचरण करत त्यांनी केवळ हजारो विद्यार्थ्यांचे नव्हे, तर येणाऱ्या अनेक पिढ्यांचे जीवन स्पर्शून गेले. .Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.इमारती जुन्या होतील, संस्था काळानुसार बदलतील, प्रवेशद्वारांवरील नावेही कधीतरी फिकट होतील; पण जिथे पूर्वी कोणतीही संधी नव्हती, तिथे उभ्या राहिलेल्या शैक्षणिक संस्थेमुळे ज्याचे आयुष्य बदलले, असा प्रत्येक विद्यार्थी त्यांच्या कार्याचा जिवंत स्मारक राहील. ज्यांना त्यांना जवळून ओळखण्याचे भाग्य लाभले, त्यांच्यासाठी हा केवळ एका महान शिक्षणतज्ज्ञाचा अंत नाही. हा एका उदार मित्राचा, करुणामय माणसाचा आणि आपल्या जीवनधर्माचा शोध घेऊन त्यासाठी अखेरपर्यंत अखंड निष्ठेने कार्य करणाऱ्या एका असामान्य व्यक्तिमत्त्वाचा निरोप आहे. त्यांच्या पवित्र स्मृतीस विनम्र अभिवादन. त्यांनी जपलेली मूल्ये आणि त्यांनी दाखविलेला मार्ग पुढील पिढ्यांना प्रेरणा देत राहो, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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