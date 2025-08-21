Collector Kolhapur : पंचगंगा नदी धोका पातळीवर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी रात्रीपासूनच कसली कंबर; नागरिकांचे स्थलांतर सुरू

Panchganga River : कोल्हापूर जिल्ह्यात मागच्या ३ दिवसांत झालेल्या पावसाने पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. पंचगंगा नदीने धोका पातळी गाठल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांसह आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने चांगलीच कंबर कसली आहे. जिल्ह्यातील अनेक मार्ग बंद आहेत तर काही ठिकाणी नागरिकांचे स्थलांतर सुरू आहे..जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे अधिकारी, कर्मचारी व स्वयंसेवक रात्रभर नागरिकांच्या मदत व बचाव कार्यात उतरले आहे. पुराचा धोका ओळखून वेळेत स्थलांतर व्हा, जिल्हा प्रशासन आपल्या सोबत आहे, अशा शब्दांत आवाहन करून जिल्हाधिकारी अमोल यांनी पूरग्रस्त नागरिकांना दिलासा दिला..दूधगंगा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर ओसरला...दूधगंगा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये पावसाचा जोर ओसरला असून धरणामध्ये येणाऱ्या पाण्याची आवक कमी झाली आहे. दूधगंगा धरणाच्या सांडव्यावरून असणाऱ्या विसर्गामध्ये घट झाली असून सद्यस्थितीमध्ये सांडव्यावरून १४ हजार घनफूट प्रतिसेकंद इतका विसर्ग सुरु आहे. विद्युतनिर्मिती केंद्रातून १ हजार ५०० घनफूट प्रतिसेकंद विसर्ग सुरू आहे. दूधगंगा धरणामधून एकूण १५ हजार ५०० प्रतिसेकंद इतका विसर्ग दूधगंगा नदीपात्रामध्ये सुरू आहे. नदीपात्रातील पाणी पातळीत थोडी घट होऊ शकते..Panchaganga River : पंचगंगा यंदा प्रथमच पात्राबाहेर, जिल्हाभर दमदार; तर धरण क्षेत्रात अतिवृष्टी, धरणातून विसर्गही वाढला.दूधगंगा नदीकाठावरील सर्व ग्रामस्थ, शेतकरी यांनी कोणत्याही कारणासाठी नदीपात्रात उतरू नये. सर्वांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन कोल्हापूर पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता स्मिता माने यांनी केले आहे.करवीर तालुक्यातील चिखली येथील पूरग्रस्त नागरिकांचे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यात येत आहे, अशी माहिती करवीर तहसीलदार स्वप्निल रावडे यांनी दिली.कोल्हापूर -गगनबावडा मार्ग वाहतुकीसाठी खुलाकोल्हापूर - गगनबावडा या मार्गावर आलेले पुराचे पाणी कमी झाल्यामुळे कोल्हापूर - गगनबावडा मार्ग वाहतुकीसाठी सुरू झाला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक रणजीत पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.