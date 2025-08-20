Flood Alert Kolhapur : कोल्हापुरात पाऊस थांबला तरीही पंचगंगा नदीची धोका पातळीकडे वाटचाल, आलमट्टीतून विसर्ग वाढला

Almatti Dam Water Release : रात्रभर पावसाची रिपरिप कायम असल्यामुळे आज सकाळी पंचगंगा नदीने इशारा पातळी ओलांडून धोक्याच्या पातळीकडे धाव घेतली आहे. सकाळी अकराच्या सुमारास पंचगंगेची पाणी पातळी ४० फूट एक इंचावर पोहचली आहे. ३९ फूट इशारा तर ४३ फूट धोक्याची पातळी आहे. राधानगरी धरण क्षेत्रातील पाऊस ओसरल्यामुळे स्वयंचलित ७ दरवाजा पैकी चार दरवाजे बंद झाले आहेत. अलमट्टी धरणाचा विसर्ग सकाळी नऊ वाजल्या पासून २ लाख वरून अडीच लाख क्युसेक्स करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात आज सकाळी आठ वाजता संपलेल्या चोविस तासांत सरासरी ३२ मिलीमिटर पाऊस झाला असून गगनबावडा तालुक्यात १०९ पाऊस झाला आहे..गेली तीन दिवस सलग पाऊसाचा जोर वाढत असल्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात पावसाने महापुकाकडे धाव घेतली आहे. राधानगरी धरण क्षेतातील चार दरवाजे बंद झाले असले तरीही तीन, सहा आणि सात ही उघडलेले आहेत. त्यामधून ४ हजार २८४ क्युसेक्स तर पॉवर हाऊस मधून दीड हजार क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग नदी पात्रात सुरू आहे. त्यामुळे पंचगंगा नदी पात्राच्या पाण्यात वाढ होत आहे. शहरातील अनेक ठिकाणचे रस्ते बंद असून पर्यायी मार्गाने वाहतूक सुरू आहे..आज सकाळी काही प्रमाणात पावसाची उघडीप होती. त्यामुळे आज दिवसभरात उघडीप मिळेल असे वाटत असतानाच पावसाने पुन्हा रिपरिप सुरूच ठेवली आहे. पंचगंगा नदीच्या राजाराम बंधाऱ्यावरील पाणी पातळी पहाटे पाच वाजता ३९ फूटावर पोहचली. त्यामुळे इशारा पातळीकडे पंचगंगा जात असल्याने जिल्हा प्रशासनासह महापालिका पथक पूरस्थितीशी सामना करण्यासाठी सज्ज झाले आहे..Kolhapur Rain Update : पंचगंगा नदीने इशारा पातळी गाठली, जिल्ह्यातील ४१ मार्गांवर पाणी; राधानगरी धरणाचे ५ दरवाजे बंद, असा आहे पावसाचा अंदाज?.इशारा पातळीकडील पंचगंगा सकाळी दहा वाजता ४० फुटावर पोहचली आहे. त्यामुळे तीने धोक्याच्या पातळीकडे धोका पातळीचा इशारा दिला आहे. जिल्ह्यातील ७८ बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. पंचगंगेतील राजाराम बंधाऱ्यातून ५९६८२ क्युकेक्स पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे.राधानगरी ५७८४, दूधगंगा (काळम्मावाडी) २५०००, वारणा ३९६६३, कोयणा ९५३००, अलमट्टी २लाख ५० हजार, हिप्परगी ८२ हजार ८०० क्युसेक्स विसर्ग आता सुरू आहे. सांगली जिल्ह्यातील बहे, बोरगाव, नागठाणे, डिग्रज, सांगली, म्हैशाळ आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजापूर बंधारे पाण्याखाली आहेत. तेथील वाहतूक पर्यायी मार्गाने सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.