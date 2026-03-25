Panchganga river pollution : पंचगंगा नदीत काळेकुट्ट पाणी; ऑक्सिजनअभावी मासे मृत, इचलकरंजीत खळबळ

इचलकरंजी : येथील पंचगंगा नदीत अतिशय काळेकुट्ट असे पाणी वाहत आहे. पाण्याला उग्र दर्प येत असून, ऑक्सिजनअभावी मासे मृत होत आहेत. पात्र जलपर्णीने व्यापले असून, नदी पुन्हा गटारगंगा झाल्याचे चित्र आहे. उन्हाळा सुरू झाल्यानंतर पंचगंगा नदी प्रदूषणाचा प्रश्न उद्भवतो. यंदाही प्रदूषणाची तीव्रता काही दिवसांपासून दिसून येत आहे. नदीपात्रातील पाण्याचा प्रवाह स्थिर झाल्यानंतर त्यामध्ये मैलायुक्त व औद्योगिक सांडपाणी मिसळते..त्यानंतर जलपर्णींची वाढ झपाट्याने होते. यंदाही अशीच परिस्थिती काही दिवसांपासून आहे. नदी घाट परिसरातील बंधाऱ्याच्या पश्चिमेस मोठ्या प्रमाणात जलपर्णी साचली होती; पण ती पाण्याच्या प्रवाहासोबत पुढे जात आहे. दुसरीकडे पाण्याच्या प्रदूषणाची तीव्रता वाढत आहे. याचा फटका जलचरांना बसत आहे. पात्रात ठिकठिकाणी मृत मासे तरंगताना दिसत आहेत..काही मृत मासे किनाऱ्याला लागले असून, तेथे भटक्या कुत्र्यांचा वावर वाढत आहे. मृत माशांमुळे घाट परिसरात दुर्गंधी पसरत आहे. पुढील एक-दोन दिवसांत मोठ्या प्रमाणात मासे मृत होण्याची भीती आहे..घाटावर अस्वच्छताएकीकडे नदीपात्रातील काळेकुट्ट पाणी वाहत आहे. मासे मृत होत आहेत. दुसरीकडे घाटावर कचरा तसाच पडला होता. मध्यंतरी सामाजिक संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी घाट परिसर स्वच्छ केला होता. मात्र, महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. मंगळवारी सायंकाळी अशा वाईट परिस्थितीत उत्तर भारतीयांचा पूजाविधीचा कार्यक्रम सुरू होता.