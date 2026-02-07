Jyasingpur River : पंचगंगेचा श्वास कोंडला! काळपट, दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे शिरोळ तालुक्यात आरोग्य धोक्यात

जयसिंगपूर : शिरोळ तालुक्यातून वाहणाऱ्या पंचगंगा नदी पात्रात काळेकुट्ट, दुर्गंधीयुक्त पाणी वाहू लागले आहे. नदीकाठच्या गावातील लोकांबरोबरच जनावरांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत पंचगंगा नदीतून वाहणाऱ्या दूषित पाण्याचा प्रश्न मात्र चर्चेत आला नाही. हे नदीकाठच्या गावांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल..जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी उद्या (ता. ७) मतदान आहे. काही दिवसांपासून पंचगंगा नदी काठावरील गावांमध्ये इच्छुक उमेदवारांकडून प्रचाराची रणधुमाळी सुरू होती. यात पंचगंगा प्रदूषणाचा मुद्दा मात्र प्रचारापासून दूर होता. .Ichlkaranji Panchganga : पंचगंगा आटतेय, जलपर्णी फोफावतेय! इचलकरंजीसमोर पाणी संकटाचे सावट.नदीपात्रात दुर्गंधीयुक्त पाणी वाहत असल्यानंतर धरणातून पाणी सोडले जाते. वाहणाऱ्या पाण्याबरोबर दुर्गंधीयुक्त पाणी पुढे जाते. मात्र, आठ दिवसांपासून पात्रातून दुर्गंधीयुक्त पाणी हटायला तयार नाही. उन्हाळ्याला सुरुवात झाल्यानंतर दूषित पाण्याचा मुद्दा अधोरेखित झाला आहे. काही वर्षांत नदीकाठच्या गावांमध्ये नदीतून पाण्याचा उपसा केला जातो .अशा ठिकाणी असणाऱ्या डोहातून कसाबसा पाण्याचा पुरवठा केला जातो. नदीकाठच्या बहुतांश गावांमध्ये अशा पद्धतीने पाण्याचा पुरवठा करण्यात येतो. इतकी गंभीर परिस्थिती निर्माण होते. सध्या पात्रातील पाणी पाहता अशीच स्थिती यावर्षीही निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. .Krishna River : प्रशासन झोपेत, कृष्णा प्रदूषणाच्या विळख्यात; नदीकाठच्या गावांचा आरोग्य प्रश्न ऐरणीवर.धरणातून आणखी थोडा विसर्ग वाढवण्याची गरज आहे. त्यामुळे दूषित पाणी वाहून जाणार आहे. पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी नदीकाठच्या गावांमधून होत आहे..नांदणीत फेसाळयुक्त पाणीनांदणी येथील पंचगंगा पात्रात फेसाळयुक्त पाणी वाहू लागले आहे. मानवी आरोग्याबरोबरच जनावरे, शेतीच्या आरोग्याचाही प्रश्न यामुळे निर्माण होऊ शकतो. सध्या पंचगंगा पात्रात दूषित आणि दुर्गंधीयुक्त पाणी आहे..ग्रामस्थांबरोबरच जनावरे आणि शेतीलाही हे पाणी उपयुक्त नाही. हा आजचा प्रश्न नसून अनेक वर्षांचा आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला असता प्रदूषित पाणी वाहून जाण्यासाठी धरणातून पाणी सोडण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे कारवाईऐवजी इतर उपाययोजनांवर अधिकाऱ्यांचा भर दिसत आहे. या विरोधात भविष्यात आंदोलन उभारू.- विश्वास बालिघाटे, सामाजिक कार्यकर्ते, शिरढोण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.