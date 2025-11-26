कोल्हापूर

Kolhapur Politics : पन्हाळा निवडणुकीत अपक्ष उमेदवारांवर दबावाची मालिका; फोन, विनवण्या आणि आमिषांची उघडपणे चर्चा!

Sudden Alliances Trigger Political Movement : पन्हाळा नगरपरिषद निवडणुकी राजकीय घडामोडींना अनपेक्षित वळण लागले आहे. वर्षानुवर्षे एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेले काही पक्ष अचानक एकत्र येऊन सर्वपक्षीय आघाडीचे चित्र तयार करताच राजकारणात मोठी हालचाल झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
पन्हाळा : पन्हाळा नगरपरिषद निवडणुकी राजकीय घडामोडींना अनपेक्षित वळण लागले आहे. वर्षानुवर्षे एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेले काही पक्ष अचानक एकत्र येऊन सर्वपक्षीय आघाडीचे चित्र तयार करताच राजकारणात मोठी हालचाल झाली.

