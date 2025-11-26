Kolhapur Politics : पन्हाळा निवडणुकीत अपक्ष उमेदवारांवर दबावाची मालिका; फोन, विनवण्या आणि आमिषांची उघडपणे चर्चा!

पन्हाळा : पन्हाळा नगरपरिषद निवडणुकी राजकीय घडामोडींना अनपेक्षित वळण लागले आहे. वर्षानुवर्षे एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेले काही पक्ष अचानक एकत्र येऊन सर्वपक्षीय आघाडीचे चित्र तयार करताच राजकारणात मोठी हालचाल झाली. .मात्र, या आघाडीतील नाराज कार्यकर्त्यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल करून बिनविरोध निवडणुकीची समीकरणेच बदलली. याच पार्श्वभूमीवर आता या अपक्ष उमेदवारांवर जाहीर पाठिंबा देण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याची चर्चा पन्हाळगडावर रंगली आहे..कुठे फोनद्वारे विनवण्या, तर कुठे राजकीय आमिष दाखवत गोड शब्दात समजावून सांगितले जात असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. त्यामुळे पन्हाळ्यात जिव्हाळ्याचे प्रश्नावर मुद्द्यावर प्रचार होणे अपेक्षित असताना सध्या सुरू असलेल्या या चर्चेमुळे मतदारांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. .नेमका इतका अट्टाहास कशासाठी, असा प्रश्न आता पन्हाळगडावरील मतदार विचारू लागले आहेत. लोकशाहीत प्रत्येकाला निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे. मात्र, अपक्षांना रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या राजकीय डावपेचांमुळे अपक्ष उमेदवारांसह त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत असल्याचे दिसते. .मतदारांमध्ये अशीही चर्चा सुरू आहे की, सर्वसामान्याने उमेदवारी दाखल करायची तरी कशी आणि लढवायची तरी कोणत्या वातावरणात? अपक्ष उमेदवारांवर कोणत्या प्रकारचा दबाव टाकला जात आहे. पुढे त्यांना अजून काय सहन करावे लागणार याबाबत तर्क-वितर्क सुरू झाले आहेत. पडद्यामागे सुरू असलेल्या या राजकीय खेळींमुळे पन्हाळगडाचे वातावरण तापले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.