Kolhapur Crime : शेतात कामासाठी गेलेल्या महिलेवर अतिप्रसंग, शरीरसुखास नकार दिल्याने निर्घृण खून; खिशावरील 'त्या' डागाने उलगडलं धक्कादायक रहस्य

Panhala farm killed investigation update : या खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपी अंकुश याच्यावर २०२१ मध्ये विनयभंगाचा गुन्हा नोंद झाला होता.
Panhala Police Solve Kololi Case

सकाळ डिजिटल टीम
पन्हाळा (कोल्हापूर) : कोलोली येथील शेतात कामासाठी गेलेल्या छबुताई सर्जेराव पाटील या महिलेचा खून (Kolhapur woman killed case) शरीरसुखास नकार दिल्याने झाल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणी अंकुश हणमंत पाटील (वय ५१, रा. कोलोली) याला ताब्यात घेऊन पन्हाळा पोलिसांनी आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्याची सहा दिवसांच्या पोलिस कोठडीत रवानगी केली.

