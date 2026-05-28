Kolhapur Crime : शेतात कामासाठी गेलेल्या महिलेवर अतिप्रसंग, शरीरसुखास नकार दिल्याने निर्घृण खून; खिशावरील 'त्या' डागाने उलगडलं धक्कादायक रहस्य

पन्हाळा (कोल्हापूर) : कोलोली येथील शेतात कामासाठी गेलेल्या छबुताई सर्जेराव पाटील या महिलेचा खून (Kolhapur woman killed case) शरीरसुखास नकार दिल्याने झाल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणी अंकुश हणमंत पाटील (वय ५१, रा. कोलोली) याला ताब्यात घेऊन पन्हाळा पोलिसांनी आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्याची सहा दिवसांच्या पोलिस कोठडीत रवानगी केली..रविवारी कोलोली येथील 'मासुलकी' नावाच्या शेतात या महिलेचा खून झाला होता. सीसीटीव्ही, घटनास्थळ परिसरातील मोबाईल लोकेशन व गावातील लोकांच्या जाबजबाबातून खुनाचा शोध घेतला; पण, त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे पोलिसांनी पंचनाम्यावर लक्ष केंद्रित केले. त्यामध्ये केलेली उघड्या पेनाची नोंद खटकल्याने त्यावर तपास सुरू केला..तेव्हा चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या संशयितांमधील अंकुश पाटील याच्या खिशाला शाईचा डाग दिसला. त्यामुळे पोलिसांनी अंकुशची चौकशी केली. यात त्याने रात्री उशिरा गुन्ह्याची कबुली देत छबुताई हिचेवर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न करत होतो. त्यास तिने प्रतिकार केल्याने तिच्या डोक्यावर व हातावर वार करुन ठार मारल्याचे सांगितले..गुन्ह्याच्या कबुलीनंतर पोलिसांनी ग्रामपंचायतीचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता आरोपी अंकुश याने घरातून जाताना व परत येताना वेगवेगळे मार्ग वापरल्याचे निदर्शनास आले. पन्हाळा पोलिस व स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण, नामदेव शिंदे,सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सागर वाघ, पोलिस उपनिरीक्षक संतोष गळवे, सचिन जाधव व अनिकेत मोरे यांनी तपास केला..विनयभंगाच्या गुन्ह्यात होता आरोपीया खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपी अंकुश याच्यावर २०२१ मध्ये विनयभंगाचा गुन्हा नोंद झाला होता.पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्नअंकुश घरातून शर्ट घालून गेला होता; पण दुपारी फक्त बनियनवर परत आला व पुन्हा शर्ट घालून गेला. त्याबाबत त्याने चिखल लागल्याने शर्ट धुतल्याची बतावणी केली व पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला..तीन सख्खे भाऊ खुनाच्या गुन्ह्यातकोलोली येथील हणमंत पाटील यांना एकूण चार मुले. त्यापैकी मोठा मुलगा सोडला, तर बाकी तीन मुलांपैकी दोन नंबरचा अंबाजी हा २०१४ साली केलेल्या खुनाच्या गुन्ह्यात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. तीन नंबरचा मयत लहू हा १९९९ मध्ये खुनाच्या गुन्हा आरोपी होता, तर चार नंबरच्या अंकुशला आज खुनाच्याच गुन्ह्यात अटक झाली.