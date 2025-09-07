Wild Tusker Attacks : कोल्हापुरात टस्कराचा चित्कार, ग्रामस्थांची उडाली गाळण; चारचाकीचा हत्तीने केला फुटबॉल, शेतकऱ्यांचा संताप

Elephant Damages Car : रणजीत कालेकर : आजरा तालुक्यातील उचंगी येथे अचानक मध्यरात्री आलेल्या हत्तीच्या चित्काराने ग्रामस्थांची झोप उडाली आहे. गावात आलेल्या टस्कराने ग्रामस्थ रवळनाथ देसाई यांच्या चार चाकी गाडीचा अक्षरशः फुटबॉल केला. या घटनेत गाडीचा चक्काचूर झाला असून सुमारे एक लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.मध्यरात्री गावात आलेल्या टस्कराचा रौद्र अवतार पाहून ग्रामस्थांची झोप उडाली. ग्रामस्थ देसाईंची घरासमोर उभी केलेली मारुती सुझुकी गाडी त्याने दूरवर ढकलत नेली. काही वेळ हा टस्कर गाडीशी खेळत राहिला आणि त्यानंतर हळूहळू गावातून बाहेर निघून गेला..दोन टस्करांचा कहरआजरा तालुक्यात सध्या दोन टस्कर वावरत आहेत. किटवडे-घाटकरवाडी परिसरात एक तर उचंगी परिसरात दुसरा टस्कर आहे. या दोघांच्या उपद्रवामुळे शेतकरी अक्षरशः हैराण झाले आहेत. ऊस आणि भाताच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असून शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना आहे..ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरणहत्ती गावात आल्यानंतर जोरदार चित्कार केल्याने ग्रामस्थांची झोप मोडली. अचानक समोर आलेल्या रौद्र अवतारामुळे अनेकांची भीतीने गाळण उडाली. दरम्यान, गाडीची तोडफोड झाल्याने नुकसान सोसावे लागले असले तरी जीवितहानी टळली, ही दिलासादायक बाब आहे..Kolhapur Visarjan 2025: गणेश विसर्जन मिरवणुकीत कोल्हापुरात सौम्य लाठीमार, काय घडलं? | Sakal News.वनविभागाकडे मागणीसततच्या हत्तींच्या धुडगुसामुळे शेतकरी व ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. ऊस, भात व अन्य पिके उध्वस्त होत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे या टस्करांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांनी वनविभागाकडे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.