Kolhapur : पानसरे खून प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाडचा मृत्यू, जामिनावर झाली होती सुटका

पुरोगामी नेते गोविंद पानसरे यांच्या खून प्रकरणातील संशयती आरोपी समीर गायकवाड याचा मृत्यू झाला आहे. सांगलीत राहत्या घरी समीर गायकवाडचा हृदयविकाराच्या धक्क्यानं मृत्यू झाला असल्याची माहिती समोर येतेय. कोल्हापुरात १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कोल्हापुरात गोविंद पानसरे यांची हत्या झाली होती. या प्रकरणात समीर गायकवाड हा संशयित आरोपी होता. त्याची जामिनावर सुटका झाली होती. त्यानंतर समीर सांगलीत राहत होता. .समीर गायकवाड याला हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. यानंतर त्याला रुग्णालयात नेण्यात आलं पण उपचाराआधीच मृत्यू झाला होता. सध्या समीर गायकवाडचा मृतदेह सांगलीतील सिव्हील रुग्णालयात आहे. समीर गायकवाड याला पानसरेंच्या हत्येनंतर सात महिन्यांनी अटक झाली होती. या प्रकरणी एसआयटीने समीर गायकवाडवर दोषारोपपत्र दाखल केलं होतं. कोल्हापूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने त्याला सशर्त जामीन मंजूर केला होता..इन्फ्लुएन्सर तरुणीने आरोप करत VIDEO VIRAL केला, तरुणानं स्वत:ला संपवलं.पानसरे हत्या प्रकरणी अटकेनंतर समीर गायकवाड याच्या फोनमधील डेटा आणि आवाजांचे नमुने पडताळण्यात आल्याचं तपास यंत्रणांकडून न्यायालयात सांगण्यात आलं. दमर्यान, जानेवारी २०२४ मध्ये मुंबई हायकोर्टानं समीर गायकवाडकडून जामिनाच्या अटींचं उल्लंघन झालेलं नाही असं म्हणत जामीन रद्दची राज्य सरकारची याचिका फेटाळली होती. .गोविंद पानसरे यांच्यावर १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी गोळीबार झाला होता. तर २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी उपचार सुरू असताना त्यांची प्राणज्योत मालवली होती. या प्रकरणी एकूण १२ आरोपींची नावं समोर आली होती. त्यापैकी १० आरोपींना अटक केली गेली. पानसरे हत्या प्रकरणाचा संबंध नरेंद्र दाभोलकर आणि एम एम कलबुर्गी यांच्या हत्येशी जोडला जातोय.