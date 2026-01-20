कोल्हापूर

Kolhapur : पानसरे खून प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाडचा मृत्यू, जामिनावर झाली होती सुटका

Sameer Gaikwad Death : पुरोगामी नेते गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील संशयित आरोपी समीर गायकवाड याचा सांगलीतील राहत्या घरी मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आलीय. समीरला सत्र न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला होता.
सूरज यादव
पुरोगामी नेते गोविंद पानसरे यांच्या खून प्रकरणातील संशयती आरोपी समीर गायकवाड याचा मृत्यू झाला आहे. सांगलीत राहत्या घरी समीर गायकवाडचा हृदयविकाराच्या धक्क्यानं मृत्यू झाला असल्याची माहिती समोर येतेय. कोल्हापुरात १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कोल्हापुरात गोविंद पानसरे यांची हत्या झाली होती. या प्रकरणात समीर गायकवाड हा संशयित आरोपी होता. त्याची जामिनावर सुटका झाली होती. त्यानंतर समीर सांगलीत राहत होता.

