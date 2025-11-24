कोल्हापूर

Kolhapur Parikh Bridge : गळतीचा मोठा गोंधळ! परीख पुलाजवळ काँक्रिटीकरण ठप्प; ठेकेदार-विभागाच्या वादात नागरिकांचे हाल

Water Leakage Stops Parikh Bridge: परीख पुलाजवळील रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाच्‍या कामात पाच बंगला परिसराकडे जाणाऱ्या भागात उद्‍भवलेल्या गळतीमुळे काम थांबले आहे. पुलाच्या मध्यवर्ती बसस्थानकाकडील व पाच बंगला परिसराकडील रस्त्याचे काँक्रिटीकरण सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवाSunil
कोल्हापूर: परीख पुलाजवळील रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाच्‍या कामात पाच बंगला परिसराकडे जाणाऱ्या भागात उद्‍भवलेल्या गळतीमुळे काम थांबले आहे. दुरुस्ती ठेकेदार की पाणीपुरवठा विभाग करणार यावर दोन दिवसांपासून ‘जैसे थे’ आहे. पादचाऱ्यांना दलदलीतून ये-जा करावी लागत आहे.

