Kolhapur Parikh Bridge : गळतीचा मोठा गोंधळ! परीख पुलाजवळ काँक्रिटीकरण ठप्प; ठेकेदार-विभागाच्या वादात नागरिकांचे हाल

कोल्हापूर: परीख पुलाजवळील रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामात पाच बंगला परिसराकडे जाणाऱ्या भागात उद्भवलेल्या गळतीमुळे काम थांबले आहे. दुरुस्ती ठेकेदार की पाणीपुरवठा विभाग करणार यावर दोन दिवसांपासून 'जैसे थे' आहे. पादचाऱ्यांना दलदलीतून ये-जा करावी लागत आहे..पुलाच्या मध्यवर्ती बसस्थानकाकडील व पाच बंगला परिसराकडील रस्त्याचे काँक्रिटीकरण सुरू आहे. त्यासाठी आता महिना होत आला आहे. यामध्ये मोठी ड्रेनेज लाईन टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. इतर रस्ता खोदून ठेवला असून, त्यावर काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू केले जाणार होते. .Kolhapur Parikh Pool : अखेर कोल्हापुरातील परीख पुलाच्या रस्त्याचे काम सुरू, एका बाजूची वाहतूक बंद; असे असतील पर्यायी मार्ग.दोन दिवसांपूर्वी पाच बंगला परिसराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर काम सुरू असताना तेथील जलवाहिनीतून गळती उद्भवली. त्या गळतीचे पाणी खोदलेल्या रस्त्यावर पसरत असल्याने दलदलीत काम थांबले आहे. .महिना होत आला तरी एकाबाजूच्या रस्ते कामात मोठी प्रगती नाही. काँक्रिटी झाल्यानंतर पुन्हा ते व्यवस्थित होण्यासाठी व वाहतूक सुरू करण्यासाठी महिनाभर तरी थांबावे लागेल. त्यानंतर पुढील टप्प्यातील काम सुरू करावे लागणार आहे. यामुळे किती वेळ रस्ता थांबवून ठेवला जाणार, याची चर्चा सुरू आहे. यासाठी महापालिकेकडून तातडीने काही सूचना करण्याची गरज आहे..Mumbai News: पुलाचे काम रखडले! घाटकोपरमध्ये पाच वर्षांपासून दुर्लक्ष; रहिवाशांची गैरसोय.या रस्त्याबरोबरच पुलाखाली येणारे सांडपाणी रोखण्यासाठीही आताच काम करण्याची गरज आहे. मध्यवर्ती बसस्थानकातून पाईपमधून सांडपाणी बाहेर येते. तेथील चेंबरमधून ते पाणी बाहेर काढले आहे. चेंबर उघडून पाहणी केल्यानंतर ते व्यवस्थित आहे. .फक्त तेथून सांडपाणी ज्या पाईपमधून बाहेर पडते, ती पाईपलाईन स्वच्छ करण्याची गरज आहे. या सांडपाण्याबरोबरच कचराही वाहून येत राहिल्याने ती पाईप कचऱ्याने भरल्याची शक्यता आहे. परिणामी, पावसाचे पाणी वाढल्यास त्यातून वाहून जात नाही व पुलाखालील रस्ता त्या पाण्याने भरतो. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी स्टॅंडमधून बाहेर पडणाऱ्या पाण्यातील कचरा जाळी लावून अडवला गेला पाहिजे.