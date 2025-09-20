कोल्हापूर

Ambabai temple parking : अंबाबाईला येणाऱ्या परजिल्ह्यांतील भाविकांसाठी पार्किंग व्यवस्था कुठे? जाणून घ्या अगदी सोप्या भाषेत

Navratri 2025 Kolhapur Traffic : अंबाबाई मंदिरात येणाऱ्या व्हीआयपी वाहनांसाठी विद्यापीठ हायस्कूलसमोरील पार्किंग राखीव ठेवले आहे. भाविकांनी या पार्किंगकडे न येता जवळच्या अन्य पार्किंगकडे जावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे
Ambabai temple parking

Ambabai temple parking

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on
Summary

आराम बससाठी मंदिर परिसरात प्रवेशबंदी

बसेससाठी निर्माण चौक, पंचगंगा नदीघाट, खानविलकर पंपाशेजारील १०० फुटी रस्ता, तपोवन मैदान आदी ठिकाणी पार्किंगची सोय.

चारचाकी वाहनांसाठी १९ ठिकाणी पार्किंग व्यवस्था

पुणे, सातारा, सांगली, कर्नाटक, गारगोटी, राधानगरी, कोकण, गगनबावडा व शाहूवाडी मार्गावरून येणाऱ्या वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंग ठिकाणे व मार्ग निश्चित.

व्हीआयपी वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंग

अंबाबाई मंदिराकडे येणाऱ्या व्हीआयपी वाहनांसाठी विद्यापीठ हायस्कूलसमोरील पार्किंग राखीव. सामान्य भाविकांनी या पार्किंगचा वापर न करता जवळच्या अन्य पार्किंगकडे जावे, असे प्रशासनाचे आवाहन.

Ambabai Darshan Guide : नवरात्र काळात शहरातील वाहतुकीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी आराम बसेसना मंदिर परिसरात येण्यास मनाई केली आहे. या बसेससाठी निर्माण चौक, पंचगंगा नदीघाट, खानविलकर पंपाशेजारील १०० फुटी रस्त्यावर पार्किंग उपलब्ध केले आहे, तर चारचाकी वाहनांसाठी शहरातील १९ ठिकाणी पार्किंग व्यवस्था असणार आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
ambabai
Ambabai mandir
Ambabai temple
ambabai temple kolhapur
ambabai puja
kolhapur ambabai tempal
traffice police
traffic congestion solutions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com