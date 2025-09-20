Ambabai temple parking : अंबाबाईला येणाऱ्या परजिल्ह्यांतील भाविकांसाठी पार्किंग व्यवस्था कुठे? जाणून घ्या अगदी सोप्या भाषेत

आराम बससाठी मंदिर परिसरात प्रवेशबंदीबसेससाठी निर्माण चौक, पंचगंगा नदीघाट, खानविलकर पंपाशेजारील १०० फुटी रस्ता, तपोवन मैदान आदी ठिकाणी पार्किंगची सोय.चारचाकी वाहनांसाठी १९ ठिकाणी पार्किंग व्यवस्थापुणे, सातारा, सांगली, कर्नाटक, गारगोटी, राधानगरी, कोकण, गगनबावडा व शाहूवाडी मार्गावरून येणाऱ्या वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंग ठिकाणे व मार्ग निश्चित.व्हीआयपी वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंगअंबाबाई मंदिराकडे येणाऱ्या व्हीआयपी वाहनांसाठी विद्यापीठ हायस्कूलसमोरील पार्किंग राखीव. सामान्य भाविकांनी या पार्किंगचा वापर न करता जवळच्या अन्य पार्किंगकडे जावे, असे प्रशासनाचे आवाहन..Ambabai Darshan Guide : नवरात्र काळात शहरातील वाहतुकीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी आराम बसेसना मंदिर परिसरात येण्यास मनाई केली आहे. या बसेससाठी निर्माण चौक, पंचगंगा नदीघाट, खानविलकर पंपाशेजारील १०० फुटी रस्त्यावर पार्किंग उपलब्ध केले आहे, तर चारचाकी वाहनांसाठी शहरातील १९ ठिकाणी पार्किंग व्यवस्था असणार आहे. .सातारा, सांगलीकडून येणाऱ्या आरामबसेस ताराराणी चौक, धैर्यप्रसाद चौक, जिल्हाधिकारी कार्यालयमार्गे १०० फुटी रस्त्यावर येतील. कर्नाटकातून कागल मार्गे येणाऱ्या बसेस शाहू टोल नाका, सायबर चौक, एस.एस.सी बोर्डमार्गे निर्माण चौक पार्किंगमध्ये येतील. गारगोटी, कळंबामार्गे येणाऱ्या आरामबसेस तपोवन मैदान येथेच थांबतील. गगनबावड्याकडून येणाऱ्या बसेस फुलेवाडी रिंगरोड, आपटेनगर, क्रशर चौक, संभाजीनगरमार्गे निर्माण चौकात येतील. शाहूवाडीकडून येणाऱ्या बसेसनी पंचगंगा नदी घाटावर पार्किंग करावे..विद्यापीठ पार्किंग व्हीआयपी वाहनांसाठी राखीवअंबाबाई मंदिरात येणाऱ्या व्हीआयपी वाहनांसाठी विद्यापीठ हायस्कूलसमोरील पार्किंग राखीव ठेवले आहे. भाविकांनी या पार्किंगकडे न येता जवळच्या अन्य पार्किंगकडे जावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.पार्किंगची ठिकाणेबिंदू चौक, व्हीनस कॉर्नर गाडी अड्डा, सारस्वत बॅंक उजवी बाजू (पे ॲन्ड पार्क), शिवाजी स्टेडियम, प्रायव्हेट हायस्कूल, आयर्विन ख्रिश्चन हायस्कूल, मेन राजाराम हायस्कूल, दिलबहार तालीम ते रावणेश्वरमंदिर, पेटाळा मैदान, गांधी मैदान, शाहू दयानंद हायस्कूल, पंचगंगा घाट, ससूर बाग, तांबट कमान, संध्यामठ परिसर..चारचाकी वाहनांसाठी पार्किंग ठिकाण व मार्गपुणे, सातारा, सांगलीकडून येणारी वाहने तावडे हॉटेल, दसरा चौक, बिंदू चौक पार्किंग, दसरा चौक किंवा व्हीनस कॉर्नर गाडी अड्डा येथे येतीलकर्नाटक, कागलकडून येणारी वाहने सायबर चौक, माउली पुतळा, गोखले कॉलेजमार्गे शिवाजी स्टेडियमवर, पेटाळा मैदान पार्किंगमध्ये येतीलगारगोटी, कळंबा मार्गे येणारी वाहने संभाजीनगर, नंगीवली चौक, लाड चौकातून गांधी मैदान, ताराराणी हायस्कूल पटांगणावरे येतीलराधानगरीकडून येणाऱ्या वाहनधारकांनी क्रशर चौक, लाड चौकातून गांधी मैदान पार्किंगवर यावेकोकण, गगनबावडा मार्गे येणाऱ्या वाहनांना रंकाळा, संध्यामठ परिसरात वाहने उभी करतीलशाहूवाडीकडून येणारी वाहने शिवाजी पुलावरून दसरा चौक किंवा बिंदूचौक पार्किंगमध्ये येतील.प्र.१. नवरात्र काळात आराम बसेस कुठे थांबतील?उ. – निर्माण चौक, पंचगंगा नदीघाट, खानविलकर पंपाशेजारील १०० फुटी रस्ता, तपोवन मैदान यांसारख्या ठिकाणी पार्किंग.प्र.२. चारचाकी वाहनांसाठी किती पार्किंग ठिकाणे आहेत?उ. – शहरातील १९ ठिकाणी चारचाकी वाहनांसाठी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे.प्र.३. व्हीआयपी वाहनांसाठी पार्किंग कुठे आहे?उ. – विद्यापीठ हायस्कूलसमोरचे पार्किंग व्हीआयपी वाहनांसाठी राखीव ठेवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.