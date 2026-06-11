Pattankodoli ZP Member : राहुल आवाडेंना धक्का, पट्टणकोडोली जिल्हा परिषद सदस्य महेश पाटील यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध; निकालानंतर तरूणांचा जल्लोष

Mahesh Patil chandur Caste Validity Certificate Cancelled : पट्टणकोडोली येथील जिल्हा परिषद निवडणुकीत अनुसूचित प्रवर्गातून निवडून आलेले पट्टणकोडोली जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे सदस्य महेश उर्फ दरगोंडा बसगोंडा पाटील यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात आल्याची नोंद ऑनलाईन पोर्टलवर करण्यात आली आहे. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, कोल्हापूर येथे झालेल्या अंतिम सुनावणीनंतर हा निर्णय नोंदविण्यात आला असून निकालाची अधिकृत प्रत टपालाद्वारे पाठविण्यात येणार आहे. आमदार राहुल आवाडे यांच्या गटाचे कट्टर समर्थक भाजपकडून महेश पाटील यांनी निवडणूक लढवली होती. यामुळे आवाडे गटाला हा मोठा धक्का मानला जात आहे..या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी ३ जून रोजी झाली होती. तब्बल पाच तास चाललेल्या सुनावणीनंतर समितीने निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर ऑनलाईन पोर्टलवर निकाल प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्यामध्ये महेश पाटील यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात आल्याची माहिती नमूद करण्यात आली आहे..महेश पाटील हे लिंगायत समाजाचे असताना त्यांनी लिंगडेर या अनुसूचित प्रवर्गातील जातीचा दाखला सादर केल्याचा आक्षेप पुरुषोत्तम भुजिंगे आणि तुषार बाणदार यांनी घेतला होता. जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी दाखल केलेल्या अर्जाविरोधात हरकत नोंदवत समितीसमोर विविध कागदोपत्री पुरावे सादर करण्यात आले. संबंधित दाखला खोटा असल्याचा दावा करीत हरकतदारांच्या वकिलांनी सविस्तर युक्तिवाद केला..हरकतदारांच्या वतीने अॅड. सुनील कांबळे, अॅड. भिमसेन कांबळे, शरद शिंदे, प्रशांत कांबळे, प्रमोद दाभाडे, संदेश कांबळे, किरण कांबळे, राहुलराज कांबळे, प्रविण कांबळे आणि महेश कांबळे यांनी बाजू मांडली. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर समितीने निकाल राखून ठेवला होता..अॅड. भिमसेन कांबळे म्हणाले, ‘‘या प्रकरणातील अंतिम सुनावणी तब्बल पाच तास चालली. आम्ही आमची बाजू सर्व कागदोपत्री पुराव्यांसह समितीसमोर मांडली. समितीने सर्व संबंधितांचे म्हणणे काळजीपूर्वक ऐकून घेतले. सुनावणीनंतर निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. निकालाची प्रत टपालाद्वारे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती समितीकडून देण्यात आली आहे.’’.Ichalkaranji Betting Case : आमदार राहुल आवाडेंचा कट्टर समर्थक नगरसेवक गोट्या पवारला ऑनलाइन बेटिंग प्रकरणात अटक, इचलकरंजी पोलिसांची कारवाई.दरम्यान, महेश उर्फ दरगोंडा पाटील यांनी निकालाबाबत प्रतिक्रिया देताना सांगितले, ‘‘निकालाची मूळ प्रत अद्याप माझ्या हातात आलेली नाही. बार्टीच्या संकेतस्थळावर प्रमाणपत्र अवैध असल्याचे दिसत आहे. मात्र, मला अद्याप ई-मेल किंवा मूळ प्रत मिळालेली नाही. निकाल लागला असेल, तर तो दबावापोटी घेतलेला निर्णय आहे.’’.पट्टणकोडोली, चंदूर, इंगळीत जल्लोषमहेश पाटील यांनी लिंगडेर जातीचा अनुसूचित प्रवर्गातील बोगस दाखला सादर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा निकाल समोर येताच पट्टणकोडोली जिल्हा परिषद मतदारसंघातील पट्टणकोडोली, चंदूर व इंगळी परिसरात काही तरुणांनी गुलालाची उधळण करत व वाहनांच्या फेऱ्या काढून आनंदोत्सव साजरा केला. ‘‘संविधान जिंकले’’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. तसेच या निर्णयाची दिवसभर सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.