Pavangad Fort Shivling Discovery : पावनगडावरील दर्ग्याखालील ढिगाऱ्यात सापडलं एक फूट रुंदीचं पुरातन शिवलिंग, किल्ल्यावरील प्राचीन हिंदू संस्कृतीचा वारसा अधोरेखित!

पन्हाळा (कोल्हापूर) : ऐतिहासिक किल्ले पावनगड येथे युवा बजरंग दल आणि शिवशंभू दुर्ग प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त स्वच्छता मोहिमेत गडावरील दक्षिण दरवाजा परिसरात स्वच्छता सुरू असताना पुरातन शिवलिंग (Pavangad Fort Shivling Discovery) सापडले. या घटनेमुळे प्राचीन हिंदू संस्कृतीचा वारसा अधोरेखित झाल्याने शिवप्रेमी आणि दुर्गप्रेमींमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. .याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, युवा बजरंग दल आणि शिवशंभू दुर्ग प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने पावनगडावर विशेष स्वच्छता मोहीम आयोजित केली होती. यावेळी दक्षिण दरवाजा आणि त्यालगत असलेल्या चोरवाटेची साफसफाई सुरू असताना एका दर्ग्याच्या खालील भागातील ढिगाऱ्यात एक फूट रुंदीचे शिवलिंग सुरक्षितरीत्या सापडले..पावनगडावर अनेक ऐतिहासिक खाणाखुणा कालौओघात लुप्त झाल्या आहेत. मात्र, आज सापडलेल्या या शिवलिंगामुळे गडावरील प्राचीन हिंदू संस्कृतीचा वारसा अधोरेखित झाल्याची भावना कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी मोठ्या संख्येने युवा बजरंग दलाचे कार्यकर्ते आणि दुर्गसेवक उपस्थित होते. या घटनेमुळे ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन करण्याची मागणी जोर धरत आहे. याकडे पुरातत्त्व विभागाने लक्ष देऊन अधिक संशोधन करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.