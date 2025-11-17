कोल्हापूर

Kolhapur Leopard: झुडपातून बाहेर आला बिबट्या! समोरच्या थराराने पशुपालकाचे हृदयच थरारले; म्हैस-बकऱ्या टाकून गावाकडे धूम

Ajara leopard attck: झुडपातील हालचाल पाहताच अक्षय कांबळे यांनी काठी रोखली; काही फुटांवर उभा असलेला बिबट्या पाहताच भीतीने जीवघेणी पळापळ
आजरा: अचानक बिबट्या समोर आल्याचे पाहून पशुपालकाने जंगलातून पळ काढला. पेरणोलीजवळील वझरे पठाराजवळच्या तळीवर शनिवारी (ता.१५) दुपारी अडीचच्या सुमाराला हा थरार घडला. म्हशी, बकरी जागीच सोडून तो गावाच्या दिशेन पळाला.

