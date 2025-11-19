Kolhapur News: पेठवडगाव नगरपालिका निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदाच पाच दशकांची ‘यादव विरुद्ध युवक क्रांती’ परंपरा तुटली

पेठवडगाव: नगरपालिका निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदाच आमदार विनय कोरे यांच्या जनसुराज्यने, तसेच माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांचा ताराराणी पक्ष यांनी प्रवेश केला आहे. त्यामुळे युवक क्रांती आघाडी बाजूला गेली आहे. याचा परिणाम राजकारणावर होण्याची शक्यता आहे..गेल्या पाच दशकांचा विचार केला तर वडगाव नगरपालिकेमध्ये यादव आघाडी विरुद्ध युवक क्रांती आघाडी अशीच लढत झालेली आहे. सुरुवातीला यादव आघाडीची अनेक वर्षे सत्ता होती. या विरोधात शिवाजीराव सालपे यांनी कार्यकर्त्यांची मोट बांधून १९८५ ला पहिल्यांदा युवक क्रांती आघाडीने नगरपालिकेत प्रवेश केला. १९९१ ला युवक क्रांती आघाडीची पहिल्यांदा सत्ता आली. .Kolhapur News: २० दिवस शासनाचा सर्व्हर बंद; रेशन दुकानातील धान्य देण्यात मोठ्या अडचणी, वितरणाचा पूर्णतः खोळंबा.त्यानंतर १९९६ ला पुन्हा यादव आघाडीची सत्ता आली. या दोन आघाड्यांमध्ये आलटून पालटून सत्ता येण्याच्या घटना घडल्या. याला अपवाद २००६ व २०११ यादव आघाडीची १० वर्षे सलग सत्ता होती. या दरम्यान वडगाव शहराबाहेरील कोणत्याही नेत्याचा थेट हस्तक्षेप नव्हता. .यादव आघाडी व युवक क्रांती आघाडीचे नेते निर्णय घेत होते; परंतु या निवडणुकीत युवक क्रांती आघाडीने जनसुराज्य व ताराराणी अशा दोन पक्षांतून अर्ज भरल्यामुळे भविष्यामध्ये निर्णय प्रक्रियेमध्ये आमदार विनय कोरे व महादेवराव महाडिक यांना घ्यावे लागणार आहे. हा प्रचाराचा मुद्दा होण्याची शक्यता आहे. तशा पद्धतीने सोशल मीडियावर सध्या पोस्ट फिरत आहेत..Kolhapur News: पहिली निवडणूक – मग काम!’ सहकार क्षेत्रात अलिखित दंडक; सेवा थांबल्या, कर्मचारी राजकीय रणांगणात.निवडणुकीत चुरस शक्यवडगाव नगरपालिकेच्या निवडणुकीत २०१६ ला यादव आघाडी, युवक क्रांती आघाडी व भाजप- जनसुराज्य पक्ष अशी लढत झाली होती. यावेळी भाजप जनसुराज्य पक्षाचा दारुण पराभव झाला होता. या निवडणुकीत युवक क्रांती आघाडी त्यांच्यासोबत असल्यामुळे ती चुरशीची होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.