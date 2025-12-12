PG Medhe Passes Away

PG Medhe Passes Away

esakal

कोल्हापूर

PG Medhe Passes Away : सहकारी साखर उद्योगातील नस असलेले पी. जी. मेढे यांचे निधन, राजू शेट्टींना व्यक्त केला शोक

PG Medhe Death News : पी. जी. मेढे यांच्या निधनाने सहकारी साखर क्षेत्रात हळहळ व्यक्त. राजू शेट्टींनी श्रद्धांजली वाहत त्यांच्या कार्याला उजाळा दिला.
Published on

Maharashtra Sugar Sector Obituary : कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक सहकारी साखर कारखान्यांवर कार्यकारी संचालक म्हणून काम पाहिलेले साखर उद्योगाचे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक पी. जी. मेढे यांचे निधन झाले. साखर उद्योगाचे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक अशीही त्यांची ओळख होती, सहकार उद्योगातील विविध पुरस्कारांनी पी.जी. मेढे यांना सन्मानित करण्यात आले होते.

Raju Shetti
sugarcane
sugar
Sugar Factory
Sugar Factory Election
Sugar Crops
Cooperative Sugar Factories
