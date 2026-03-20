PM Kisan 22nd Installment : 'पीएम किसान'चे 93 कोटी खात्यात जमा झाले, पण 'या' चुकीमुळे 11 हजार शेतकऱ्यांचे पैसे अडकले; त्वरित करा हे काम!

कुडित्रे : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा २२ वा हप्ता नुकताच वितरित (PM Kisan 22nd Installment) झाला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील चार लाख ६४ हजार ८६९ लाभार्थ्यांच्या खात्यावर ९३.४४ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. मात्र, अद्यापही जिल्ह्यातील ११ हजार ५४८ शेतकरी तांत्रिक निकष अपूर्ण असल्याने या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. वारंवार आवाहन करूनही ई-केवायसी, आधार आणि लँड सीडिंगची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने ही परिस्थिती असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले..योजनेचा लाभ सुरळीत सुरू राहण्यासाठी केंद्र सरकारने ई-केवायसी आणि बँक खाते आधारशी जोडणे अनिवार्य केले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील आकडेवारीनुसार एकूण लाभार्थी (ज्यांना लाभ मिळाला) ते ४,६४,८६९ असून, वितरित झालेली रक्कम: ९३.४४ कोटी रुपये आहे. एकूण वंचित लाभार्थी ११,५४८ आहेत..कृषी विभागाचे आवाहनपुढील हप्त्यांचा लाभ विनाअडथळा मिळण्यासाठी वंचित राहिलेल्या सर्व ११ हजार ५४८ शेतकऱ्यांनी तातडीने ही तांत्रिक कामे पूर्ण करावीत. अन्यथा, पुढील हप्त्यांपासूनही वंचित राहण्याची शक्यता कृषी सूत्रांनी वर्तवली आहे. प्रशासनाकडून अनेकदा विशेष मोहिमा राबवूनही काही लाभार्थी अद्यापही उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे..कृषी विभागाने निकष पूर्ण करण्यासाठी सुचविलेले पर्यायई-केवायसी : ज्या शेतकरी बांधवांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे, त्यांनी जवळच्या सीएससी केंद्रावर जाऊन अंगठा उमटवून (बायोमेट्रिक) किंवा चेहरा स्कॅन करून ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. तसेच, गावच्या सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत 'फिनो' ॲपच्या मदतीनेही ई-केवायसी करता येईल.लँड सीडिंग : ज्या लाभार्थ्यांच्या जमिनीच्या नोंदी पोर्टलवर अद्ययावत नाहीत (लँड सीडिंग), त्यांनी संबंधित तहसील कार्यालयात जाऊन आपले भूमिअभिलेख आणि कागदपत्रे सादर करून नोंदी अद्ययावत करून घ्याव्यात.आधार सीडिंग : बँक खाते आधारशी लिंक नसलेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या संबंधित बँकेत जाऊन आधार सीडिंग करून घेणे आवश्यक आहे. आधार सीडिंग नसल्यामुळे सर्वाधिक म्हणजे ८,६०६ शेतकरी लाभापासून वंचित आहेत..प्रलंबित कामाचा प्रकार, वंचित लाभार्थी संख्याई-केवायसी - २,२०२आधार सीडिंग - ८,६०६लँड सीडिंग -७४०एकूण - ११,५४८.