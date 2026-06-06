Kolhapur Police Transfers : कोल्हापूर जिल्ह्यातील दहा पोलिस निरीक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्या, एसपींनी काढले आदेश

Kolhapur Police Inspector Transfers : कोल्हापूर जिल्ह्यातील १० पोलिस निरीक्षक आणि एक सहाय्यक निरीक्षकाच्या बदलीचा आदेश आज पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांनी काढले. राजारामपुरी, हातकणंगले, गांधीनगर, गोकुळ शिरगाव, राधानगरी पोलिस ठाण्यांना नवीन अधिकारी मिळाले. यांनी या बदल्या केल्या..बदली झालेले निरीक्षक असे - (कंसात जुने पोलिस ठाणे, नंतर बदलीचे ठिकाण) : किशोर शिंदे (नियंत्रण कक्ष) - गांधीनगर, सचिन सूर्यवंशी (राधानगरी) - हातकणंगले, विकास जाधव (नियंत्रण कक्ष) - राजारामपुरी, सतीश होडगर (राजारामपुरी) - गडहिंग्लज, अजित सिद (पोलिस कल्याण)- राधानगरी, शिवाजी गायकवाड (शिवाजीनगर) - वाहतूक शाखा इचलकरंजी..Kolhapur Belagavi Railway Line : कोल्हापूर-बेळगाव रेल्वेमार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण सुरू, मुंबई-बंगळूर महामार्गाला जोडून रूट होणार.शरद मेमाने (हातकणंगले) - शिवाजीनगर, सहाय्यक निरीक्षक रणजित पाटील (राजारामपुरी) - गोकुळ शिरगाव. यापूर्वी तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यात आलेल्या रवींद्र कळमकर (करवीर), नामदेव शिंदे (पन्हाळा), विजय घेरडे (पेठवडगाव) यांची बदलीची ठिकाणे कायम करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.