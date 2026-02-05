Kolhapur ZP : पाच महिन्यांचे अध्यक्षपद; कोल्हापूर राजकारणात दीर्घकाळ परिणाम करणारी निवड,वादातून उभा राहिला नवा अध्यक्ष

ज्या काळात माजी आमदार महादेवराव महाडिक विरुद्ध काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सतेज पाटील यांच्यातील वाद उफाळून आला होता, त्या काळात जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निवडीवरून जिल्ह्यातील काँग्रेस अंतर्गत खळबळ उडाली. .त्यातून या दोघांतील वाद ऐन निवडीच्या तोंडावर वाढला आणि त्यातून उमेश आपटे यांना अध्यक्षपदाची लॉटरी लागली. अवघ्या पाच महिन्यांच्या या निवडीनंतर जिल्ह्यातील महाडिक-पाटील वादानेही नवे रूप घेतले..Kolhapur ZP : ज्या पक्षाकडून पराभूत, \nत्याच पक्षातून झाले अध्यक्ष; मंडलिक-मुश्रीफ वादातून राष्ट्रवादीला शह.प्रा. संजय मंडलिक हे लोकसभेच्या रिंगणात उतरल्याने त्यांनी मुदतीपूर्वी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्याने रिक्त झालेल्या पदाचा तात्पुरता कार्यभार हिंदुराव चौगले यांच्याकडे दिला. त्यावेळी चौगले हे उपाध्यक्ष होते..प्रा. मंडलिक यांच्या निवडीनंतर आयोगाने नवा अध्यक्ष निवडीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यावेळी माजी आमदार महाडिक हेही काँग्रेसमध्ये होते आणि त्यांचे पुत्र विद्यमान आमदार अमल महाडिक हे त्यावेळी शिरोली गटातून काँग्रेसच्या चिन्हावर विजयी झाले होते..Kolhapur ZP : सा. रे. पाटील यांच्या ताकदीने इतिहास घडला; यशोदा कोळी अध्यक्षपदी, त्यांचा प्रेरणादायी प्रवास.नव्या अध्यक्षपदाचा उमेदवार ठरवण्यासाठी शासकीय विश्रामगृहावर बैठकांचा धडाका सुरू होता. त्यात सदाशिवराव मंडलिक, पी. एन. पाटील, सतेज पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, प्रा. मंडलिक यांच्यासह काँग्रेसचे दिग्गज नेते सहभागी झाले होते. .सहा महिनेच अध्यक्षपदाचा कार्यकाल आहे, तर आपले पुत्र अमल यांना संधी द्यावी, यासाठी महाडिक आग्रही होते. या नावाला अपेक्षेप्रमाणे सतेज पाटील यांनी विरोध दर्शवला. बैठकीला उपस्थित काँग्रेस नेतेही या दोघांच्या वादापुढे हतबल झाले होते..अमल यांच्या नावामुळे चर्चेचे घोडे अडले होते. अध्यक्षपदाचा अर्ज भरण्याचा कालावधी संपत आला, तरी यावर निर्णय होत नव्हता. त्यामुळे संतप्त झालेले अमल महाडिक हे काही सदस्यांना घेऊन तडक अर्ज भरण्यासाठी निघाले. महादेवराव महाडिक यांना हे समजताच त्यांनी अमल यांना परत बोलावून तसे न करण्याची सूचना केली..महाडिक-पाटील वाद यावेळी तीव्र झाल्याने यावर पर्याय म्हणून उमेश आपटे यांचे नाव पुढे आले. त्याला सर्वांनी संमती दिली. पण, येथूनच महाडिक-पाटील वादाने उग्र स्वरूप दाखल केले. आपटे यांच्या रूपाने जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्यांच्या मुलाला अध्यक्षपदावर संधी मिळाली. .पण, त्याचवर्षी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत जिल्हा परिषदेला डावलेले गेलेल्या अमल यांनी थेट भाजपमध्ये प्रवेश करून आमदार सतेज पाटील यांच्या विरोधातच शड्डू ठोकला. निवडणुकीत अमल विजयी झाले आणि जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली. आपटे यांनी २००२ मध्ये आजरा पंचायत समितीत पाच वर्षे उपसभापती म्हणून काम केले होते. .आपटे यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात अनाथ मुलांना अर्थसहाय्य, सेवानिवृत्त शिक्षकांची प्रलंबित प्रकरणे, राजीव गांधी जीवनदायी कार्डचे वितरण आदी कामे झाली. २०१७ ला पुन्हा ते जिल्हा परिषदेवर निवडून आले आणि काँग्रेसचे पक्षप्रतोद बनले. .अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ३ एप्रिल २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.