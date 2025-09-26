Postal Ballot Counting : टपाली मतांची मोजणी होणार शेवटी, निवडणूक आयोगाचा निर्णय; प्रक्रिया सुलभ व स्पष्ट करण्यासाठी सुधारणा

मोजणीची नवीन वेळापत्रक – आता टपाल मतपत्रिकांची मोजणी ईव्हीएमच्या (इलेक्ट्रॉनिक यंत्राच्या) शेवटून दुसऱ्या फेरीत होईल; याआधी ही मोजणी ईव्हीएम मोजणी सुरू होण्याआधी होत असे.कारण – टपाल मतांची वाढ – दिव्यांग व ८५+ मतदारांना घरबसल्या मतदानाची सोय झाल्यामुळे टपाल मतपत्रिकांची संख्या वाढली असून, प्रक्रियेत सुसंगती व पारदर्शकतेसाठी हा बदल केला आहे.जबाबदारी अधिकाऱ्याची – मोठ्या संख्येतील टपाल मतपत्रिकांची मोजणी वेळेत पार पाडण्यासाठी पुरेसे टेबल व मनुष्यबळ उपलब्ध ठेवण्याची जबाबदारी मतमोजणी अधिकाऱ्यावर सोपवली आहे..Election Ballot Counting : मतपत्रिकांच्या मोजणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ व स्पष्ट होण्यासाठी यापुढे टपाली मतपत्रिकांची मोजणी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रातील मोजणीच्या शेवटून दुसऱ्या फेरीत करण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. यापूर्वी ही मते यंत्रातील मोजणी सुरू होण्यापूर्वी होत होती..निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने गेल्या सहा महिन्यांत विविध उपक्रम राबविले आहेत. त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून आयोगाने टपाली मतपत्रिकांच्या मोजणीच्या प्रक्रियेत हा महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे..मतमोजणीच्या दिवशी सकाळी आठ वाजता टपाली मतपत्रिकांची मोजणी सुरू होते, तर सकाळी साडेआठ वाजल्यापासून मतदान यंत्रातील मोजणी सुरू होते. पूर्वीच्या निर्देशांनुसार मतदान यंत्रातील मोजणी टपाली मतपत्रिकांच्या मोजणीपासून स्वतंत्रपणे सुरू राहू शकत होती, त्यामुळे काहीवेळा मतदान यंत्रातील मोजणी टपाल मतपत्रिकांपूर्वी पूर्ण होण्याची शक्यता निर्माण होत असे..Kolhapur Lawyer Trapped : वकिलानेच घेतली लाच, प्रांताधिकाऱ्यांच्या नावाने लाखो रूपये उकळत होता...; तक्रारदाराने घडवली अद्दल.अलीकडेच दिव्यांग मतदार व ८५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना घरबसल्या मतदानाची सोय उपलब्ध करून दिल्यामुळे टपाली मतपत्रिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत सुसंगती आणि स्पष्टता राखण्यासाठी मतदान यंत्राच्या मोजणीतील शेवटून दुसरी फेरी टपाल मतपत्रिकांची मोजणी पूर्ण झाल्यानंतरच सुरू करण्याचा आयोगाने निर्णय घेतला आहे.‘ती’ जबाबदारी अधिकाऱ्याची‘ज्या ठिकाणी टपाल मतपत्रिका मोठ्या संख्येने असतील तिथे मोजणीसाठी पुरेसे टेबल व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देत कोणताही विलंब होणार नाही, याची जबाबदारी मतमोजणी अधिकाऱ्याला घ्यावी लागेल,’ असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)प्र.१ – आधी टपाल मतपत्रिकांची मोजणी कधी होत असे?उ. – ईव्हीएम मोजणी सुरू होण्याआधीच टपाल मतपत्रिकांची मोजणी केली जात होती.प्र.२ – आता टपाल मतपत्रिका कधी मोजल्या जातील?उ. – इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राच्या मोजणीतील शेवटून दुसऱ्या फेरीत, म्हणजे ईव्हीएम मोजणीच्या मध्यंतरात.प्र.३ – हा बदल का करण्यात आला?उ. – टपाल मतपत्रिकांची संख्या वाढल्याने संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, स्पष्ट व वेळेवर पूर्ण व्हावी म्हणून.प्र.४ – यामध्ये कोणावर जबाबदारी असेल?उ. – ज्या ठिकाणी टपाल मतपत्रिका जास्त असतील, तिथे वेळेत व योग्य पद्धतीने मोजणी व्हावी याची जबाबदारी मतमोजणी अधिकाऱ्याची असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.