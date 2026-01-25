Startup loan fraud case : प्रिंटिंग व्यवसाय स्टार्टअपला ५ कोटी कर्ज; ७० लाख फी घेतली, ६ परप्रांतीयांनी तरूणाला गंडवलं अन्

Kolhapur Printing business loan scam : प्रिंटिंग व्यवसाय वाढीसाठी स्टार्टअपमधून कर्ज मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यावसायिकाला ७० लाखांचा गंडा घालण्यात आला. ५ कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यासाठी प्रोसेसिंग फी, नोंदणी, सुरक्षा ठेव, कॉपीराईट प्रमाणपत्र अशा वेगवेगळ्या कारणांनी ही रक्कम घेतल्याची फिर्याद अक्षय दीपक ढाले (वय ३०, रा. सदर बाजार हौंसिग सोसायटी) यांनी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात दिली..याप्रकरणी ॲक्लॉएट टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. कंपनीचा मालक श्वेतांक सोनी, रुक्साना उमरदीन, सुभाष मंडल, रोशनी, पियूष, अजय त्रिपाठी, यश ठाकूर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयितांनी फिर्यादींशी संपर्क साधलेले सर्व फोन नंबर सध्या बंद असून, पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. अधिक माहिती अशी, फिर्यादी ढाले यांचा प्रिंटिंग प्रेसचा पारंपरिक व्यवसाय आहे. त्यांना व्यवसाय वाढविण्यासाठी ३ कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. त्यांना सरकारी निधी मिळवून देण्याबाबत काही फोन येत होते..१६ जुलैला सुभाष मंडल नावाच्या व्यक्तीने आपण ॲक्लॉएट टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. कंपनीकडून बोलत असून, खासगी स्टार्टअपला सरकारी निधी मिळवून देण्याचे काम करतो, असे सांगितले. विविध योजनांची माहिती देऊन ढाले यांना कर्ज मंजूर करण्यासाठी प्रोसेसिंग फी म्हणून ७२ हजार रुपये घेतले. तसेच तुमच्या व्यवसाय प्रोप्रायटर्शिप स्वरूपात नोंद असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले..५ कोटी देण्याचे आमिष...काही दिवसांनी संशयित मंडल याने फोनवरून ढाले यांना सरकारकडून सुरू झालेल्या ५ कोटी अनुदान योजनेत समाविष्ट करतो, असे भासवत १० हजार रुपये घेतले. काही दिवसांनी वरिष्ठ रोशनी मॅडम यांच्याकडे फाईल मंजुरीला गेली असून, कर्ज मंजूर करणाऱ्या पॅनेल सदस्यांना काही पैसे द्यावे लागतील, असे खोटे सांगून पुन्हा १ लाख ७७ हजार रुपये उकळले. त्यानंतर कर्ज मंजुरीसाठी अजूनही व्हॉटसॲप ग्रीन टिक, कॉपीराईट सर्टिफिकेट, वेबसाईट डेव्हलपमेंट सर्टिफिकेट यांची पूर्तता करण्याच्या नावाखाली १ लाख ८० हजार रुपये घेतले..Nagpur fraud: नागपूरात दालमिल मालकांची सव्वासहा कोटींनी फसवणूक; चणा बुक केल्यावरही पाठविण्यास टाळाटाळ, लकडगंजमध्ये चौघांविरोधात गुन्हा!.मुलाखतीची केली बतावणी....कर्ज मंजूर करणाऱ्या कंपनीचा मालक श्वेतांक सोनी व रुक्साना हे दोघे तुमची मुलाखत घेणार आहेत, असे सांगून, संशयित मंडल याने ढाले यांच्याशी फोन जोडून दिला. त्याच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवत ढाले यांनी संबंधितांशी बोलून आता आपल्याकडे पैसे नसल्याचे सांगत कर्ज लवकर मंजूर करण्याची विनवणी केली. यावर दोघांनी तुम्हाला ५ कोटी मंजूर होताच आम्हाला १० टक्के रक्कम द्यावी लागेल, असे बजावले..तसेच सुरक्षा ठेव म्हणून आवश्यक आहे, असे सांगत पुन्हा पाच लाख घेतले. अशारीतीने जुलै ते डिसेंबर २०२५ कालावधीत ढाले यांनी आपल्या मित्रपरिवार, नातेवाइकांच्या वेगवेगळ्या खात्यांवरून ६९ लाख ५९ हजार रुपयांची रक्कम संशयितांना पाठवली. पैसे मिळाल्यानंतर ढालेंचे फोन घेणे भामट्यांनी बंद केले. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्याने ढाले यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. संशयितांचे फोन नंबर सध्या बंद असून, हैदराबादसह इतर ठिकाणचे असल्याचे समोर आले आहे. पोलिस निरीक्षक संतोष डोके अधिक तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.