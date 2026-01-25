कोल्हापूर

Startup loan fraud case : प्रिंटिंग व्यवसाय स्टार्टअपला ५ कोटी कर्ज; ७० लाख फी घेतली, ६ परप्रांतीयांनी तरूणाला गंडवलं अन्

Business loan fraud news : प्रिंटिंग व्यवसाय वाढीसाठी स्टार्टअपमधून कर्ज मिळवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या व्यावसायिकाला प्रोसेसिंग फी, नोंदणी व सुरक्षा ठेवीच्या नावाखाली ७० लाखांचा गंडा घालण्यात आल्याची तक्रार शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात दाखल झाली आहे.
kolhapur shahupuri police financial fraud complaint

Sandeep Shirguppe
Kolhapur Printing business loan scam : प्रिंटिंग व्यवसाय वाढीसाठी स्टार्टअपमधून कर्ज मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यावसायिकाला ७० लाखांचा गंडा घालण्यात आला. ५ कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यासाठी प्रोसेसिंग फी, नोंदणी, सुरक्षा ठेव, कॉपीराईट प्रमाणपत्र अशा वेगवेगळ्या कारणांनी ही रक्कम घेतल्याची फिर्याद अक्षय दीपक ढाले (वय ३०, रा. सदर बाजार हौंसिग सोसायटी) यांनी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात दिली.

