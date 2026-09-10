Pune-Bengaluru Highway: पुणे-बंगळूर महामार्ग सहापदरीकरणाचा बोजवारा, उड्डाणपुलाच्या लोखंडी सळ्या कापल्या; थकीत बिलापोटी उपठेकेदाराचे कृत्य

-अभिजित कुलकर्णी नागाव: पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या कागल ते पेठ नाका सहापदरीकरणाचे काम रडतखडत सुरू असतानाच आता या प्रकल्पाला आणखी एका नव्या वादाचे ग्रहण लागले आहे. मुख्य ठेकेदाराकडून वेळेवर पेमेंट न मिळाल्याने आक्रमक झालेल्या उपठेकेदाराने टोप (ता. हातकणंगले) येथील उड्डाणपुलाच्या कॉलमवर सेंट्रिंगसाठी उभारलेल्या गर्डरच्या लोखंडी सळ्या चक्क गॅस कटरने कापून नेण्यास सुरुवात केली आहे. हे काम पूर्णपणे कोलमडले असून, प्रवाशांच्या वाट्याला वाहतूक कोंडी, अपघात आणि त्रासदायक प्रवासच कायम राहिला आहे..Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...मुदत संपली, तरी कामाचा ताळमेळ नाही. रोड वे सोल्युशन्स या कंपनीमार्फत कागल ते पेठ नाका दरम्यानच्या सहापदरीकरणाचे काम हाती घेतले होते. या कामाची मूळ मुदत संपून दोन वर्षे उलटली आहेत, तर वाढीव मुदत संपूनही तीन महिने झाले आहेत. .प्राधिकरणाकडून ‘नवीन ठेकेदार नेमला आहे असा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात झालेले काम किती टक्के पूर्ण आणि किती अपूर्ण, याचा कसलाही ताळमेळ प्राधिकरणाकडे नाही. दरवाढ, अचानक सुचवलेले तांत्रिक बदल, अर्धवट कामांचे मूल्यमापन, रस्त्यावरील अतिक्रमणे आणि पुलाच्या रुंदीकरणासाठी आवश्यक असणारा जमिनीचा ताबा यासारखे मूलभूत प्रश्न आजही ‘जैसे थे’ आहेत. अशा परिस्थितीत कोणताही नवीन ठेकेदार हे काम हाती कसे घेणार, असा प्रश्न उपस्थित होत असून, प्राधिकरणाने यावर आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. .मुख्य ठेकेदार कंपनी 'रोड वे सोल्युशन्स'ला सहा महिन्यांपासून झुलवत ठेवण्यात आल्याने त्यांच्या उपठेकेदाराने स्वतःची थकबाकी वसुली करण्यासाठी टोप येथील उड्डाणपुलाचे सेंट्रिंग स्ट्रक्चरच उद्ध्वस्त करायला सुरुवात केली आहे. चार दिवसांपासून गॅस कटरच्या साहाय्याने लोखंडी गज कापण्याचे काम उघडपणे सुरू आहे. मात्र, महामार्ग प्राधिकरणाने याकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...तीन वर्षांपासून महामार्गाचे काम रखडल्यामुळे दररोज भीषण वाहतूक कोंडी, अपघातांची मालिका आणि कंटाळवाणा प्रवास सहन करावा लागत आहे. उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण होऊन वाहतूक सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा असताना आता उभारलेले स्ट्रक्चरच कापून काढले जात असल्याने नागरिकांच्या वाट्याला पुन्हा एकदा मोठा संघर्ष येण्याची चिन्हे आहेत. प्राधिकरणाकडून नव्याने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आल्याची माहिती मिळत असली, तरी प्रत्यक्ष कामाला पुन्हा सुरुवात कधी होणार, हा मुख्य प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.