Pune Kolhapur Sex Case : देवदर्शनावेळी ओळख, थेट शरीरसंबंध ठेवलं अन्; पुण्याच्या महिलेचा कोल्हापुरातील पुरूषासोबत धक्कादायक प्रकार...

Pune Kolhapur Crime News : देवदर्शनावेळी झालेल्या परिचयातून एका महिलेने एकाशी ओळख वाढविली. त्यानंतर त्या व्यक्तीला भाऊ मानत असल्याचा दिखावा करत त्याला काशी विश्वनाथला नेले. तेथे त्याला शरीरसंबंध ठेवण्यास भाग पाडले व त्यानंतर त्याच्याकडे दोन लाख रुपयांची खंडणी मागितली. पैसे दिले नाहीत, तर फोटो व्हायरल करेन, अशी धमकी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे..याबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड येथील एका ४७ वर्षांच्या विवाहित माणसाने कोथरूड पोलिसांकडे फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार महिलेवर कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गौरी प्रल्हाद वांजळे (वय ४२, रा. वनाज, पुणे) असे गुन्हा दाखल झालेल्या महिलेचे नाव आहे. हा प्रकार ३ मार्च ते २५ नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान घडला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार चंदगड येथील रहिवाशी आहेत. मार्च २०२५ मध्ये तुळजापूरमध्ये त्यांची आरोपी गौरीसोबत ओळख झाली होती. त्यानंतर तिने ओळखीचा गैरफायदा घेऊन फिर्यादी यांना भाऊ मानत असल्याचा दिखावा केला. त्यांना स्वतःबरोबर जबरदस्तीने फिरण्यास भाग पाडले. त्यानंतर तिने कोथरूडमध्ये बोलावून सोन्याची अंगठी देऊन लग्न करण्याचा तगादा लावला. दोन लाख रुपये दे, नाही तर आपले फोटो व्हायरल करणार, अशी धमकी दिली. मी अशाच प्रकारे अनेकांना फसवले आहे. लोक मला घाबरून पैसे देतात, अशी धमकी तिने तक्रारदाराला दिली..त्यानंतर तिने कोल्हापूरला जाऊन फिर्यादीच्या पत्नीला फोनवरून शिवीगाळ केली. फिर्यादी व त्यांच्या पत्नीने तिने दिलेल्या सर्व वस्तू कोल्हापूर येथे जाऊन परत करून यापुढे कोणतेही संबंध न ठेवण्यास सांगितले. त्याचा राग मनात धरून तिने फिर्यादी विरोधात खोटा तक्रार अर्ज दिला. पोलिसांनी चौकशी केल्यावर हा सर्व प्रकार समोर आला. फिर्यादीच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी या महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. उपनिरीक्षक करिश्मा शेख तपास करीत आहेत..