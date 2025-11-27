कोल्हापूर

Pune Kolhapur Sex Case : देवदर्शनावेळी ओळख, थेट शरीरसंबंध ठेवलं अन्; पुण्याच्या महिलेचा कोल्हापुरातील पुरूषासोबत धक्कादायक प्रकार...

Kolhapur Crime News : कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड येथील एका ४७ वर्षांच्या विवाहित माणसाने कोथरूड पोलिसांकडे फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार महिलेवर कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Pune Kolhapur Crime News : देवदर्शनावेळी झालेल्या परिचयातून एका महिलेने एकाशी ओळख वाढविली. त्यानंतर त्या व्यक्तीला भाऊ मानत असल्याचा दिखावा करत त्याला काशी विश्वनाथला नेले. तेथे त्याला शरीरसंबंध ठेवण्यास भाग पाडले व त्यानंतर त्याच्याकडे दोन लाख रुपयांची खंडणी मागितली. पैसे दिले नाहीत, तर फोटो व्हायरल करेन, अशी धमकी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

