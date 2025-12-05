Pune–Kolhapur Highway : पुणे-कोल्हापूर महामार्ग वर्षभरात पूर्ण होणार, नितीन गडकरी यांनी दिला शब्द; रिलायन्सचे काम काढून घेतल्याचीही माहिती

Pune-Kolhapur Highway News : पुणे-कोल्हापूर या महत्त्वाच्या महामार्गाचा प्रकल्प येत्या वर्षभरात पूर्ण करण्यात येईल, असे आज केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत सांगितले. कोल्हापूर-पुणे रस्त्याच्या प्रकल्पाला विलंब झाला असून, तो कधी पूर्ण होईल, असा प्रश्न राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला. पुणे ते सातारा या रस्त्याचे काम आधी रिलायन्सकडे होते. ते काढून आता दुसऱ्या कंत्राटदाराला दिले असून, त्यावर आम्ही नव्याने अध्ययन करीत आहोत..पुण्यातील वेस्टरली बायपासच्या सर्व्हिस लेनचे काम आम्ही आमच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून सुरू केले आहे. पुणे ते सातारा रस्त्याचे काम करण्यासाठी सहा हजार कोटींचा प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. साताऱ्यापासून कोल्हापूरपर्यंतच्या कामाचे कंत्राट बहाल करण्यात आले आहे. खंबाटकी घाटातील एक बोगदा लवकरच खुला करीत असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली..Kolhapur Circuit Bench : राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीवरून मोठा वाद; सुनील मोदींची याचिका सर्किट बेंचमध्ये!.मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम एप्रिलपर्यंत पूर्ण होणारदीर्घकाळ रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे ८९ टक्के काम झाले असून येत्या एप्रिलपर्यंत हा महामार्ग पूर्ण होईल, अशी माहिती गडकरी यांनी दिली. चांद्रयान मोहिमेवर जेवढा खर्च झाला नसेल तेवढा खर्च गेल्या दहा वर्षांमध्ये होऊनही मुंबई-गोवा महामार्ग नीट झालेला नाही, याकडे शिवसेना-उबाठाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी लक्ष वेधले होते..या महामार्गाचे काम २००९ साली सुरू झाले. त्यावेळी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे या रस्त्याचे काम देण्यात आले होते. मी २०१४ साली मंत्री झालो. या रस्त्याच्या कामात भूसंपादनाचे प्रश्न होते, आतापर्यंत अनेक कंत्राटदार बदलले. अनेकदा कारवायाही झाल्या. या कामात प्रचंड विलंब झाला यात शंका नाही, असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.