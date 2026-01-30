कोल्हापूर

Kolhapur Lone Relief : पंजाबराव देशमुख योजनेतून लवकरच ४ कोटी वाटप; पीक हंगामासाठी शेतकऱ्यांना दिलासा

Punjabrao Deshmukh : कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या सवलती डीबीटीद्वारे लवकरच ४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची अपेक्षा असून, आगामी हंगामापूर्वी आर्थिक मदत वेळेत मिळेल अशी शेतकऱ्यांना आशा आहे.
Farmers waiting for pending subsidy under Punjabrao Deshmukh interest subsidy scheme.

- कुंडलिक पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचे जिल्हा नियोजनमधून चार कोटी रुपये बिल कोषागारात दिले आहे. आठ दिवसात बँक व संस्था पातळीवरून शेतकऱ्यांच्या बँकेच्या खात्यात पैसे मिळतील, अशी माहिती सहकार सूत्रांनी दिली.

