Kolhapur Lone Relief : पंजाबराव देशमुख योजनेतून लवकरच ४ कोटी वाटप; पीक हंगामासाठी शेतकऱ्यांना दिलासा

कोल्हापूर : पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचे जिल्हा नियोजनमधून चार कोटी रुपये बिल कोषागारात दिले आहे. आठ दिवसात बँक व संस्था पातळीवरून शेतकऱ्यांच्या बँकेच्या खात्यात पैसे मिळतील, अशी माहिती सहकार सूत्रांनी दिली. .दरम्यान, २०२२/२३ व २०२३/२४ मधील ५५ कोटी ६५ लाख रुपये व्याज प्रलंबित आहे. हंगामाकरिता व्याज सवलत योजनेचे पैसे मिळावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे. जिल्ह्यात शेतकरी २८०० कोटी रुपयांहून धिक पीक कर्ज घेतात. .या पीक कर्जाला राज्य व केंद्र शासनाकडून व्याज दिले जाते. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना ही शासनाची महत्त्वाची योजना आहे, ज्याद्वारे अल्पमुदत पीक कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजात सवलत दिली जाते..प्रलंबित प्रस्ताव वर्षनिहाय शेतकरी (रक्कम कोटी लाखात)२०२२/२३गडहिंग्लज = ६७९३ = १ कोटी ४७ लाख,हातकणंगले = २०७९७ = ४ कोटी २४ लाख,शिरोळ = २८८४३ = ७ कोटी ५५ लाखचंदगड = १८५३१ = ४ कोटी ३२ लाखभुदरगड = ८९७ = १ कोटी ३ लाख.२०२३/२४पन्हाळा = २६२३७ = ४ कोटी ९४ लाखराधानगरी = २३०७५ = ३ कोटी ६३ लाख,कागल = २५६४५ = ६ कोटी ९ लाख,शाहूवाडी = ९९०० = २ कोटी २२ लाख,.चंदगड = १८७६१ = ४ कोटी ६९ लाख,करवीर = ४५९५७ = ८ कोटी २५ लाख,गडहिंग्लज = १५०१६ = ३ कोटी २० लाख,हातकणंगले = २१७५६ = ४ कोटी ८३ लाख.२०२२/२३ या वर्षातील ७५ हजार ८४१ शेतकऱ्यांचे १७ कोटी, तर २०२३/२४ मधील १ लाख ८६ हजार ३४७ शेतकऱ्यांचे ३७ कोटी रुपये असे ५५ कोटी ६५ लाख रुपये प्रलंबित आहेत. प्रलंबित पैसे वेळेवर मिळाले तर शेतकऱ्यांना बचत खात्यामधून चार टक्के पैसे राहणार आहेत. .तसेच हंगामासाठी पैसे उपलब्ध होतील. जिल्हा नियोजनमधून आठ कोटींचे प्रस्ताव दिले होते. यामध्ये चार कोटींची बिले कोषागारात दिली आहेत. .थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) योजना डीबीटी पद्धतीने राबवली जाणार असून, सवलतीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. मुदतीत परतफेड, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड दरवर्षी ३० जूनपूर्वी करणे आवश्यक आहे. योजना अल्पमुदत पीककर्जासाठीच आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका, ग्रामीण बँका किंवा खासगी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जासाठी ही सवलत लागू होते. .व्याज सवलत योजनेचे जिल्हा नियोजनमधून चार कोटींची बिले दिली आहेत. आठ दिवसांत पैसे उपलब्ध होतील. प्रलंबित रकमेसाठी पाठपुरावा सुरू आहे.- नीलकंठ करे , जिल्हा निबंधक सहकार.