Rabies Death in Kolhapur : जयसिंगपुरात ५ जणांना चावलं पिसाळलेलं कुत्र, एका महिलेचा रेबीजने मृत्यू; ७ वर्षांच्या मुलीवरही हल्ला

Kolhapur Dog Attack : कुत्र्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या वृद्धेचा आज रेबीजने मृत्यू झाल्याने शहरात खळबळ उडाली आहे. रेखा सुभाषचंद्र गांधी (वय ७१, रा. रेल्वे स्टेशन, जयसिंगपूर) असे त्यांचे नाव आहे. त्यांच्यावर २९ ऑक्टोबरला पिसाळलेल्या कुत्र्याने हल्ला करून जखमी केले होते. आता मृत्यूमुळे पालिका प्रशासनाविरोधात शहरात संताप व्यक्त केला जात असून, भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी होत आहे..पिसाळलेल्या कुत्र्याने याच दिवशी आणखी पाच जणांना चावा घेतला होता. उपाययोजना म्हणून त्यांचाही प्रशासनाकडून शोध घेतला जात आहे. या कुत्र्याला हुसकवण्याच्या नादात तरुणही जखमी झाला होता. याबरोबरच रेल्वे स्टेशन परिसरात सात वर्षांच्या मुलीवरदेखील या कुत्र्याने हल्ला केला होता..कुत्र्याने चावा घेतल्यानंतर गांधी यांनी सांगली सिव्हील रुग्णालयात रेबीजचे इंजेक्शन घेतले होते. त्यानंतर त्यांना बुधवारी (ता. १९) खासगी रुग्णालयात दाखल केले. त्यावेळी त्यांच्यामध्ये रेबीजची लक्षणे आढळून आली होती. त्यांना तातडीने गुरुवारी पहाटे सांगली सिव्हील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, गुरुवारी सकाळी उपचारादरम्यान त्यांचा रेबीजने मृत्यू झाल्याची माहिती त्यांचा मुलगा अॅड. नीलेश गांधी यांनी दिली..Viral Video Teacher : शाळेतच मुख्याध्यापकाचा इंग्लिश नजराणा! प्रार्थना सुरू असताना कांबळे सर टल्ली होऊन नाचू लागले अन् व्हिडिओ पाहून तुम्हीही म्हणाल....भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न ऐरणीवरगेल्या काही महिन्यांपासून शहरात भटक्या कुत्र्यांमुळे नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. कुत्र्यांकडून हल्ल्याच्या घटना दररोज घडत असताना पालिका प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा नागरिकांचा आरोप होता. शहरातील काही सामाजिक संघटनांनी पालिका प्रशासनाला निवेदन देऊन आंदोलनाचा इशारा दिला. यानंतर पालिका प्रशासनाने भटक्या कुत्र्यांवर निर्बीजीकरण आणि लसीकरणाची मोहीम हाती घेतली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.