Kolhapur News: 'रेबीजसदृश आजारामुळे एकाचा मृत्यू'; पुलाची शिरोली येथील घटना, दोनवेळा कुत्र्यांचा चावा

Rabies Scare in Pulachi Shiroli: तानाजी साळुंखे यांना शुक्रवारी (ता. ५) सकाळी अकराच्या सुमारास त्यांच्या राहत्या घराशेजारी एक कुत्रे चावले होते. त्यामुळे त्यांना उपचारासाठी कोल्हापूर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यांना पाण्याची भीती वाटत असल्यामुळे खासगी रुग्णालयातून दाखल करण्यात आले.
"Pulachi Shiroli: Man dies after contracting rabies-like illness following dog bites."

नागाव : पुलाची शिरोली येथे रेबीजसदृश आजारामुळे एकाचा मृत्यू झाला. तानाजी श्रीरंग साळुंखे (वय ४२, सध्या रा. साई कॉलनी, पुलाची शिरोली, ता. हातकणंगले, मूळ रा. ढवळेश्वर, ता. विटा, जि. सांगली) असे त्यांचे नाव आहे. कोल्हापुरातील सरकारी दवाखान्यात उपचार सुरू असताना आज दुपारी त्यांचा मृत्यू झाला. सीपीआर पोलिस चौकीत याची नोंद झाली आहे.

