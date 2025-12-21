Rajendra Patil-Yadravkar

Shahu Aghadi Sweeps Polls Under Yadravkar’s Leadership

कोल्हापूर

Jaysingpur Nagar Palika News : राजू शेट्टी, सतेज पाटील, धनंजय महाडिक, गणपतराव पाटील विरोधात पण, जयसिंगपुरात यड्रावकरांचा दबदबा कायम

Rajendra Patil-Yadravkar : आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी शाहू आघाडीच्या माध्यमातून लढवलेल्या निवडणुकीत २५ पैकी २० जागांवर दणदणीत विजय मिळवत सत्ता आपल्या हाती ठेवली आहे.
Kolhapur Nagar Palika News : कोल्हापूर जिल्ह्यात अत्यंत हाय व्होल्टेज ठरलेल्या जयसिंगपूर नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत संजय पाटील -यड्रावकर यांनी विजय खेचून आणत सत्ता कायम राखली आहे. आमदार राजेंद्र पाटील -यड्रावकर यांनी शाहू आघाडीच्या माध्यमातून ही निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत शाहू आघाडीने एकूण २५ पैकी २० जागांवर दणदणीत विजय मिळवला असून केवळ ५ जागांवर विरोधी गटाला समाधान मानावे लागले.

