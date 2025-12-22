कोल्हापूर

Kolhapur Election : राजेश क्षीरसागरांचा होमपिच तापला; जुन्या पेठांपासून बाजारपेठांपर्यंत इच्छुकांची प्रचंड गर्दी

Rajesh Kshirsagar Ward : क्षीरसागरांसाठी प्रतिष्ठेचा प्रभाग; महायुती आणि महाविकास आघाडीकडून तगड्या उमेदवारांची चाचपणी, खुला व महिला प्रवर्गामुळे उमेदवारी गुंतागुंतीची; घरातील महिलांना पुढे करण्याची शक्यता.
Kolhapur Election : राजेश क्षीरसागरांचा होमपिच तापला; जुन्या पेठांपासून बाजारपेठांपर्यंत इच्छुकांची प्रचंड गर्दी
संभाजी गंडमाळे : वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष, आमदार राजेश क्षीरसागर यांचा होमपिच असणारा हा प्रभाग आहे. शेजारच्या प्रभाग क्र. ६ बरोबरच त्यांच्यासाठी हा प्रभाग प्रतिष्ठेचा राहणार आहे. साहजिकच, महाविकास आघाडीकडूनही येथे तगडे उमेदवार दिले जाण्याची शक्यता आहे. अंबाबाई मंदिर, महाद्वार रोड, कपीलतीर्थ मार्केटसह शहरातील जुन्या पेठांसह प्रमुख बाजारपेठांचा समावेश या प्रभागात आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
political leader
Ward
rajesh kshirsagar
Political Accountability

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal<