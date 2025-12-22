Kolhapur Election : राजेश क्षीरसागरांचा होमपिच तापला; जुन्या पेठांपासून बाजारपेठांपर्यंत इच्छुकांची प्रचंड गर्दी

कोल्हापूर : राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष, आमदार राजेश क्षीरसागर यांचा होमपिच असणारा हा प्रभाग आहे. शेजारच्या प्रभाग क्र. ६ बरोबरच त्यांच्यासाठी हा प्रभाग प्रतिष्ठेचा राहणार आहे. साहजिकच, महाविकास आघाडीकडूनही येथे तगडे उमेदवार दिले जाण्याची शक्यता आहे. अंबाबाई मंदिर, महाद्वार रोड, कपीलतीर्थ मार्केटसह शहरातील जुन्या पेठांसह प्रमुख बाजारपेठांचा समावेश या प्रभागात आहे. .अंबाबाई मंदिर परिसर विकास आराखड्यासह पार्किंग, फेरीवाला धोरण आणि इतर मूलभूत सुविधा आदी महत्त्वाचे मुद्दे प्रचारात असणार आहेत. प्रभागात इच्छुकांची संख्या मोठी असून, माघारीनंतरच येथील लढतीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. - संभाजी गंडमाळे .Kolhapur Election : काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात भाजपची कसोटी; नेत्यांपेक्षा मतदारांना वश करण्यासाठी स्पर्धा; कार्यकर्त्यांची ताकदच विजयाला पडते उपयोगी.‘आरून फिरून गंगावेश’’ अशी एक प्रचलित म्हण आहे आणि या गंगावेशीला जोडणाराच हा सारा प्रभाग आहे. अत्यंत दाटीवाटीची वस्ती, त्यामध्ये जुन्या इमारती आणि नेहमी गजबजलेला परिसर, वाहतुकीची कोंडी असे या प्रभागाचे स्वरूप आहे. खोलखंडोबा, बाजारगेट, शिपुगडे तालीम, महालक्ष्मी मंदिर, दुधाळी पॅव्हेलियन या जुन्या प्रभागातील बहुतांश भागाचा या नवीन प्रभागात समावेश आहे. .महायुती असो किंवा महाविकास आघाडी दोन्हीकडील नेत्यांना येथे उमेदवारी देताना पापाची तिकटीच्या दक्षिण आणि उत्तर बाजू असा विभागनिहाय समन्वय साधावा लागणार आहे. प्रभागात एक जागा खुली असल्याने येथे इच्छुक पुरुष उमेदवारांची संख्या मोठी आहे, तर खुला महिला प्रर्गातून दोन जागा आहेत. त्यामुळे काही पुरुष इच्छुकांना थांबवून त्यांच्या घरातील महिलांना खुला महिला प्रवर्गातून उमेदवारी दिली जाण्याची शक्यता आहे. साहजिकच आयत्यावेळी आणखी काही नावे पुढे येण्याची शक्यता आहे. .Kolhapur Election : वीस प्रभागांतून तब्बल ३२९ इच्छुक; काँग्रेससमोर उमेदवार निवडीचे मोठे आव्हान.महायुती असो किंवा महाविकास आघाडीतील जागा वाटपाबाबत अजूनही फारशी चर्चा नसली तरी दोन्हींकडून आणखी काही नावे अनपेक्षितपणे पुढे येतील. त्यामुळे ‘वेट अँड वॉच’ असा सूर कार्यकर्त्यांतून व्यक्त केला जातो आहे. प्रभागात मुस्लीम आणि जैन मतदारांची संख्याही मोठी आहे. येथील विविध तालमींची भूमिकाही निवडणुकीत महत्त्वाची राहणार आहे. एकूणच उमेदवारी देताना सर्वच समीकरणांचाही विचार होणार आहे. काही इच्छुकांनी अपक्ष म्हणून तयारी सुरू केली असली तरी आयत्यावेळी त्यांनाही काही पक्षांची साथ मिळण्याची शक्यता आहे. .प्रभागाची व्याप्तीसोन्या मारुती चौक, बुरूड गल्ली, खोलखंडोबा, पिवळावाडा, जुना बुधवार पेठ, तेली गल्ली, गवळी गल्ली, महापालिका मुख्य इमारत, शाहू उद्यान, गंगावेश, पापाची तिकटी, महाद्वार रोड, गुजरी, कुंभार गल्ली, तटाकडील तालीम, ब्रह्मेश्वर बाग, वांगी बोळ, कपीलतीर्थ मार्केट, बाबूजमाल परिसर, रंकाळा स्टॅंड..दृष्टिक्षेपात लोकसंख्याएकूण लोकसंख्या = २६,४२२अनुसूचित जाती लोकसंख्या = १०६७अनुसूचित जमाती लोकसंख्या = ७०पुरुष मतदार = १३११७महिला मतदार = १३३०४.आरक्षण असेअ- ओबीसीब- खुला महिला क- खुला महिलाड- खुला.इच्छुक असे...अजित ठाणेकर, ऋतुराज क्षीरसागर, सुनील पाटील, अभिजित सांगावकर, विवेक महाडिक, विजय साळोखे-सरदार, अमेय भालकर, निशिकांत मेथे, भरत काळे, सुनील टिपुगडे, हिदायत मणेर, फिरोज सरगूर, शाहरुख गडवाले, संदीप कुंभार, प्रसाद वळंजू, विशाल शिराळे, विश्वदीप साळोखे, वर्षा संदीप कुंभार, मंगल काळे, जयश्री सदाशिव आराध्ये, कांचन सावंत, वनिता दिलीप माने, मनीषा दीपक येसार्डेकर, हर्षदा राजू मेवेकरी, स्मिता धनाजी जाधव, रंजना राजू जाधव, सायली रोहन भोसले, करण शिंदे, उमा बनछोडे, अनिल पाटील, राजेंद्र जाधव, सागर साळोखे, मिलिंद अष्टेकर, नितीन ब्रह्मपुरे, शेखर कुसाळे, ऐश्वर्या मुनीश्वर..विकासाचे मुद्दे वाहतूक कोंडी व पार्किंगची व्यवस्था सक्षम करणे ऋणमुक्तेश्वर मंडई, पाडळकर मार्केट, कपीलतीर्थ मार्केटमध्ये मूलभूत सुविधा फेरीवाला धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक रिक्षा थांब्यांसाठीचे योग्य नियोजन गरजेचे प्रभागात असलेल्या उद्यानांतील असुविधा दूर करणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.