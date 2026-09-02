Raju Shetti vs Rajesh Kshirsagar : राजू शेट्टींच्या पोस्टरला कोल्हापुरी पायताण मारो आंदोलन, राजेश क्षीरसागरांचे कार्यकर्ते आक्रमक

Raju Shetti Protest Kolhapur : विकासकामांना विरोध केल्याचा आरोप करत शिवसेनेच्या वतीने माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या फोटोला कोल्हापुरी पायताण मारो आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शिवसैनिकांनी शेट्टी यांच्या भूमिकेचा निषेध करत जोरदार घोषणाबाजी केली. विकासकामांना विरोध करणाऱ्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेत शिवसेनेने हे आंदोलन केले..दरम्यान, राजू शेट्टी यांच्याविरोधात आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केलेल्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने सांगली-कर्नाळ रस्त्यावरील राजपूत गार्डन परिसरात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी आमदार क्षीरसागर यांचा प्रतीकात्मक पुतळा झाडाला टांगून त्याचे दहन केले..क्षीरसागरांच्या वक्तव्याचा निषेधराजेश क्षीरसागर यांनी राजू शेट्टी यांच्याबाबत आक्षेपार्ह आणि धमकीवजा भाषेत वक्तव्य केल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला. शेट्टी यांना ‘राक्षस’ संबोधून त्यांना उलटे टांगण्यात येईल, अशा आशयाचे वक्तव्य केल्याचा दावा संघटनेने केला..Raju Shetti Rajesh Kshirsagar : राजेश क्षीरसागर टक्केवारीतला माणूस, ‘असेल दम तर टांगून दाखवाच’; राजू शेट्टींचा पलटवार, शक्तीपीठ महामार्गावरून संघर्ष तीव्र.या वक्तव्याचा निषेध करत आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. ‘राजकीय मतभेद असले तरी लोकप्रतिनिधींनी अशा प्रकारची भाषा वापरणे योग्य नाही. लोकशाहीत वैचारिक मतभेद मांडण्याचा अधिकार आहे; मात्र व्यक्तिगत पातळीवर अपमानास्पद किंवा धमकीवजा वक्तव्ये खपवून घेतली जाणार नाहीत,’ असा इशारा कार्यकर्त्यांनी दिला.या दोन्ही आंदोलनांमुळे राजू शेट्टी आणि शिवसेनेतील राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र झाल्याचे चित्र असून, विकासकामे आणि राजकीय वक्तव्यांवरून सांगली-कोल्हापूर परिसरातील राजकीय वातावरण तापले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.