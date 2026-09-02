कोल्हापूर

Raju Shetti vs Rajesh Kshirsagar : राजू शेट्टींच्या पोस्टरला कोल्हापुरी पायताण मारो आंदोलन, राजेश क्षीरसागरांचे कार्यकर्ते आक्रमक

Kolhapur Politics : राजू शेट्टींच्या पोस्टरला कोल्हापुरी पायताण मारो आंदोलन करण्यात आले. राजेश क्षीरसागर यांच्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत घोषणाबाजी केली.
Raju Shetti vs Rajesh Kshirsagar Kolhapur Politics

Raju Shetti vs Rajesh Kshirsagar Kolhapur Politics

esakal

Sandeep Shirguppe
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Raju Shetti Protest Kolhapur : विकासकामांना विरोध केल्याचा आरोप करत शिवसेनेच्या वतीने माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या फोटोला कोल्हापुरी पायताण मारो आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शिवसैनिकांनी शेट्टी यांच्या भूमिकेचा निषेध करत जोरदार घोषणाबाजी केली. विकासकामांना विरोध करणाऱ्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेत शिवसेनेने हे आंदोलन केले.

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