Rajesh Kshirsagar Video Controversy : आमदार क्षीरसागरांच्या अडचणी वाढणार? 'त्या' कथित व्हिडिओ प्रकरणी थेट पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार; नेमकं काय आहे प्रकरण?

कोल्हापूर : राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या संदर्भातील व्हिडिओ हा ‘एआय’ नाही. तो खरा असून, त्यांनी यामध्ये एका व्यक्तीला धमकावले (Kolhapur political controversy today) आहे. याप्रकरणी सखोल चौकशी करून क्षीरसागरांवर खंडणीचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाचे रविकिरण इंगवले व महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर यांच्या शिष्टमंडळाने पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे आज केली. कारवाई न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला..इंगवले म्हणाले, ‘क्षीरसागर यांनी एका व्यक्तीला धमकावल्याचे या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. त्याला मारहाणही झाली आहे. याची सत्यता पडताळावी. हा विशिष्ट खंडणीचा प्रकार आहे. त्यानुसार सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल करावा.’.Holkar History : 1720 ते 1795 चा काळ डोळ्यांसमोर राहणार उभा! अहिल्याबाई होळकरांच्या राज्यकारभाराचे दुर्मीळ दस्तऐवज सुरक्षित, इतिहासावरील नव्या संशोधनाला मिळणार चालना.लाटकर म्हणाले, ‘हा व्हिडिओ खरा असून, कायद्याचे राज्य असल्याने याची निःपक्षपातीपणे चौकशी व्हावी. क्षीरसागर यांचे ओएसडी प्रशांत वाघ व राहुल गिरोसे यांचे नाव यात आले आहे. त्यांच्यासह क्षीरसागरांवर कारवाई करावी. ती न झाल्यास न्यायालयात जावे लागेल व आंदोलनही करावे लागेल. पोलिस अधीक्षकांनी या निवेदनातील मागणीनुसार पडताळणी केली जाईल, असे सांगितले..Kolhapur BJP Corporator : कोल्हापुरात राजकीय भूकंप? भाजपच्या रिंकू देसाईंचे नगरसेवकपद धोक्यात आल्याच्या वृत्ताने खळबळ; नेमकं काय घडलं?.कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष नगरसेवक प्रवीण केसरकर, सुनील मोदी, नगरसेविका प्रतिज्ञा उत्तुरे, नगरसेवक इंद्रजित बोंद्रे, नगरसेवक अमर समर्थ, सागर साळोखे, विनायक घोरपडे, संपतराव चव्हाण-पाटील आदी उपस्थित होते..चंद्रकांत पाटील यांनी पांडवांची बाजू घ्यावीमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कौरवांची बाजू न घेता आम्हा पांडवांची बाजू घेऊन क्षीरसागरांवर कारवाई करण्यासाठी पोलिस अधीक्षकांना सूचना द्याव्यात, असे इंगवले म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.